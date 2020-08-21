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АМКУ открыл дело против Roshen - компания отрицает все обвинения

Обвинения касаются периода 2018-2019 годов

сегодня, 16:41
Автор:

Владимир Лавский

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против группы компаний, которые входят в состав Roshen, подозревая их в монополии на рынке производства кондитерской патоки. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ. 

По состоянию на 2018 и 2019 года у Roshen были структурные особенности, которые заставляют говорить о монополистском положении. Тем более, среди субъектов собственности были самые большие производители патоки крахмальной (сиропов) в Украине. По имеющимся данным, Roshen устанавливала различные цены за этот период времени, не имея конкуренции, ведь поставка сиропов из России была запрещена, а цены у украинского производителя резко повысились  

АМКУ открыл дело против Roshen - компания отрицает все обвинения

Сама же компания ответила на обвинения АМКУ. По словам пресс-службы Roshen, на данный момент никакого обвинения от АМКУ на адрес компании не поступало. В то же время у Roshen, заверили: если такие обвинения поступят, то кондитеры будут максимально способствовать расследованию, ведь им скрывать нечего. Также пресс-служба заверила, что в своей работе компания не нарушает никаких законов Украины. 

Как ранее писали "Комментарии", украинская кондитерская компания Roshen и российская кондитерская компания Рот Фронт спорят в Европейском суде о правах на этикетку для конфет "Ромашка". 


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