Антимонопольный комитет дал разрешение NOVUS приобрести торговую сеть BILLA

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Диденко Светлана
Стало известно, что АМКУ разрешил приобрести компании NОVUS долю в капитале ПИИ "Билла-Украина" в стопроцентном размере. О крупной сделке, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.
Фото: riola.com.ua
Антимонопольный комитет установил, что компании одновременно ведут хозяйственную деятельность на таких рынках:
• розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (отдельно) — в городах Киев, Борисполь и Ирпень;
• предоставление аренды/субаренды коммерческую недвижимость под проведение торговли в городе Киев.
Совокупная доля участников концентрации на вышеупомянутых рынках по результатам 2018 и первой половины 2020-го года расспределились так:
• 10-15% на рынках розничной торговли продовольственными товарами (самая совокупная доля не достигает 17% в г. Ирпень в 2019 году);
• <5% на рынках розничной торговли непродовольственными товарами;
• <5% на рынке предоставления услуг аренды/субаренды коммерческой недвижимости под торговлю.
Учитывая все данные и факт того, что совокупные доли участников, которые концентрируются на вышеупомянутых рынках, незначительные — Антимонопольный комитет вынес решение о том, что намерен NOVUS приобрести торговую сеть, BILLA не приведет к монополизации на товарном рынке или весомого ограничению конкуренции на этих рынках, поэтому выдал соответствующее разрешение.
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