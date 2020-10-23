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Антимонопольный комитет дал разрешение NOVUS приобрести торговую сеть BILLA

Вскоре две столичные торговые сети объединятся, так как NОVUS собирается выкупить долю в другой крупной сети супермаркетов

сегодня, 16:06
Автор:

Диденко Светлана

Стало известно, что АМКУ разрешил приобрести компании NОVUS долю в капитале ПИИ "Билла-Украина" в стопроцентном размере. О крупной сделке, сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Антимонопольный комитет дал разрешение NOVUS приобрести торговую сеть BILLA

Фото: riola.com.ua

Антимонопольный комитет установил, что компании одновременно ведут хозяйственную деятельность на таких рынках:

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами (отдельно) — в городах Киев, Борисполь и Ирпень;

предоставление аренды/субаренды коммерческую недвижимость под проведение торговли в городе Киев.

Совокупная доля участников концентрации на вышеупомянутых рынках по результатам 2018 и первой половины 2020-го года расспределились  так:

10-15% на рынках розничной торговли продовольственными товарами (самая совокупная доля не достигает 17% в г. Ирпень в 2019 году);

<5% на рынках розничной торговли непродовольственными товарами;

<5% на рынке предоставления услуг аренды/субаренды коммерческой недвижимости под торговлю.

Учитывая все данные и факт того, что совокупные доли участников, которые концентрируются на вышеупомянутых рынках, незначительные — Антимонопольный комитет вынес решение о том, что намерен NOVUS приобрести торговую сеть, BILLA не приведет к монополизации на товарном рынке или весомого ограничению конкуренции на этих рынках, поэтому выдал соответствующее разрешение.

"Комментарии" ранее рассказывали о том, что 30 украинских производителей будут работать с французской машиностроительной компанией.


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