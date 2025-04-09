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Apple больше не самая дорогая компания: причиной стало решение Трампа

Apple потеряла лидерство, как самая дорогая компания США из-за Трампа.

сегодня, 11:25
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Автор:
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Slava Kot

Apple больше не самая дорогая компания в Соединенных Штатах. После продолжительного периода лидерства производитель iPhone уступил первенство давнему конкуренту – корпорации Microsoft. Главной причиной стала политика Трампа по поводу новых тарифов США.

Apple больше не самая дорогая компания: причиной стало решение Трампа

Из-за Трампа Apple потеряла лидерство

8 апреля, к моменту закрытия биржевых торгов, рыночная капитализация Apple составляла 2,59 триллиона долларов. Стоимость Microsoft достигла 2,64 триллиона, что сделало ее самой дорогой компанией в США.

Еще совсем недавно обе компании оценивались более 3 триллионов долларов, конкурируя за звание самой дорогой компании в мире. Однако новые тарифы Трампа оказали существенное влияние на ситуацию. Производство аппаратного обеспечения Apple в значительной степени зависит от китайских заводов, поэтому повышение тарифов до 104% оказало сильное влияние на компанию, производящую большинство iPhone в Китае.

В отличие от Apple, Microsoft менее зависима от физического производства, значительную часть ее доходов составляют программные продукты и облачные сервисы, что позволило компании лучше адаптироваться к изменениям торговой политики США.

В начале апреля Трамп объявил о введении новых пошлин для более чем 100 стран и территорий. Для Китая пошлины составляли 34%, однако Пекин объявил о контрмерах в ответ на действия Вашингтона и ввел собственные тарифы для США. В ответ на это Трамп объявил о дополнительном увеличении пошлин для Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ввел пошлины США для всего мира, ссылаясь на несуществующего эксперта по экономике.

Также "Комментарии" писали о том, что означает буква "i" в слове iPhone. Стив Джобс раскрыл в свое время секрет Apple.



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