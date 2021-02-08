Компания Apple снимет с производства один из своих смартфонов

Согласно данным издания Appleinsider, корпорация может снять с производства смартфон iPhone 12 mini. Такие выводы журналисты издания сделали исходя из отчета аналитика JP Morgan Уильяма Янга, который утверждает, что Apple сократит поставки iPhone 12 mini на 11 миллионов единиц.

Apple снимет с производства один из своих смартфонов - фото из открытых источников

В своем отчете эксперт указывает объемы поставок продукции компании Apple на следующий квартал года. Основываясь на прогнозах аналитика, американская корпорация сохранит объемы по выпуску телефонов iPhone 12 и 12 Pro, и они будут составлять 56 и 41 миллион соответственно.

Уильям Янг также подчеркивает слабый спрос на iPhone 12 mini, указывая возможное прекращение производства флагманского смартфона ко второму кварталу текущего года. Исходя из этого аналитик считает, что корпорация досрочно похоронит наиболее доступный по цене телефон из актуальной серии iPhone.

В отчете специалиста также указано, что американская компания отмечает успех смартфона iPhone 11, который был выпущен в 2019 году. В связи с этим Apple увеличивает производство телефонов на восемь миллионов единиц.

Напомним, что накануне стало известно, какими основными характеристиками будет обладать новенький электрокар от компании Apple. Несмотря на то, что пока неизвестно, сколько будет стоить электромобиль, инсайдер Мин-Чи Ко сообщает, что первая машина Apple будет продаваться в сегменте автомобилей класса премиум, что может изрядно обогатить ее разработчиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская корпорация Apple перенесла выпуск нового iPhone 13 на год.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!