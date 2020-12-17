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Армия спасения начнет принимать пожертвования в биткоинах

Средства будут направлены на финансирование местных инициатив Армии спасения

сегодня, 18:23
Автор:

Павел Зинченко

Engiven, ведущая компания, предоставляющая услуги по пожертвованию криптовалюты, сообщила, что Западная территория Армии спасения выбрала платформу Engiven для обеспечения возможности пожертвований в биткоине и эфириуме на всей территории США. Когда доноры сообщают свой почтовый индекс, пожертвования идут на финансирование местных инициатив Армии спасения.

Армия спасения начнет принимать пожертвования в биткоинах

ФОТО: CoinDesk

Экономические последствия продолжающегося кризиса в области здравоохранения, привели к тому, что семьи и отдельные лица столкнулись с безработицей и финансовыми трудностями, которые, как ожидается, продлятся до праздников и до наступающего года.

"Мы считаем, что ценность и массовое использование биткойнов создали прекрасную возможность для пожертвований, чтобы удовлетворить высокий уровень потребностей. Мы благодарны за наше партнерство с Engiven, которая предоставила плавный переход к нашему новому поколению инструментов для сбора средств", — сообщил комиссар Дуглас Райли, лидер Армии спасения на Западной территории США.

Армия спасения рассчитывает в этом году оказать праздничную помощь на 155 процентов большему количеству людей, поэтому новаторские меры по сбору средств имеют решающее значение. Запатентованные технологии Engiven позволяют некоммерческим организациям безопасно принимать и тратить пожертвования в криптовалюте, устраняя при этом сложности и риски, которые могут быть связаны с транзакциями в криптовалюте. Engiven также предоставляет донорам возможность пожертвовать криптовалюту любой из 1,6 миллиона некоммерческих организаций в их базе данных в США.

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Источник: https://www.morningstar.com/news/pr-newswire/20201217la25868/engivens-crypto-donation-platform-selected-by-the-salvation-army
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