АТП призвала Кабмин отреагировать на сообщение международных инвесторов о споре с Украиной из-за АМКУ

Правительство должно отреагировать на сообщение международных инвесторов о споре с Украиной из-за АМКУ. Только таким образом можно сохранить деловые отношения между стратегическими инвесторами и государством, не нанести ущерб репутации и инвестиционному климату Украины и избежать потерь для Государственного бюджета. Об этом говорится в официальном заявлении Американской торговой палаты в Украине.

АТП (Палата) заявляет о своей обеспокоенности предвзятым и несправедливым отношением к иностранным инвесторам в Украине, что может привести к рассмотрению дела в рамках международного арбитража.

Сейчас две группы международных табачных компаний уже подали Украине сообщения о защите своих прав как иностранных инвесторов путем арбитража, а еще две компании рассматривают возможность подать такие сообщения в ближайшее время.

"Компании-члены Палаты, международные производители, которые создали тысячи рабочих мест и вносят значительный вклад в Государственный бюджет, считают необоснованным наложения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) штрафных санкций за, якобы, антиконкурентные согласованные действия международных компаний (решение АМКУ №697-р от 10.10.2019 г..) на международные компании ПАО "АО табачная компания"В.А.Т. – Прилуки ", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПСИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ПАО "Филип Моррис Украина" и их дистрибьюторские аффилированные компании".

АТП напоминает, что сейчас компании оспаривают решение АМКУ в судебном порядке. В своем заявлении Палата подчеркивает необходимость прозрачного и справедливого рассмотрения судебных дел, в которых международные компании оспаривают решение АМКУ и обращает внимание на то, что компании "не получили в полной мере доступа к доказательствам, на которых базируются обвинения АМКУ". Также подчеркивается, что "во время судебного процесса аргументам представителей компаний не уделяется достаточного внимания".

Палата обеспокоена тем, что государство не инициирует проведение переговоров для решения этого вопроса, а государственные органы не принимают предусмотренные законодательством меры после получения претензии от иностранного инвестора.

"При отсутствии оперативного решения этой проблемы путем переговоров с государственными органами Украины, эти споры будут рассматривать международные органы по решению инвестиционных споров, а стороной спора будет уже не АМКУ, а государство Украина. Подобные резонансные споры обычно привлекают большое внимание международного сообщества и могут крайне негативно отразиться на имидже Украины среди иностранных инвесторов", - сказано в заявлении.

Американская торговая палата в Украине призывает Правительство Украины отреагировать должным образом на инициированные международными инвесторами из США, Великобритании, Швейцарии и Нидерландов Сообщения об инвестиционном споре с государством Украина по решению АМКУ и беспристрастно подойти к рассмотрению данного вопроса с соблюдением украинского законодательства и международных договоров.

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