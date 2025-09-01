logo

Autostrada победила в аукционе на право разработки месторождения известняка: как это повлияет на строительство
НОВОСТИ

Autostrada победила в аукционе на право разработки месторождения известняка: как это повлияет на строительство

Разработкой месторождения известняка в Винницкой области будет заниматься компания Autostrada

1 сентября 2025, 17:14
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Группа компаний Autostrada, входящая в состав вертикально интегрированного холдинга MS Capital и объединяющая более 50 собственных производств, одержала победу в аукционе, организованном Государственной службой геологии и недр Украины.

Autostrada победила в аукционе на право разработки месторождения известняка: как это повлияет на строительство

Месторождение известняка. Фото из открытых источников

По результатам аукциона, как пишет издание "Факты" компания получила 20-летнее специальное разрешение на разработку Ровского участка в Жмеринском районе Винницкой области. Лицензия, по данным СМИ, дает право на полный цикл работ — от геологических исследований до промышленной добычи известняка и глины.

Издание отмечает, что по оценке Госгеонадр, месторождение обладает высоким качеством сырья и значительными запасами с длительным сроком эксплуатации.

"На основе известняка производится минеральный порошок, который используется в дорожном строительстве — в частности как наполнитель для асфальтобетонных смесей. Инвестиции в разработку месторождения являются частью стратегии Autostrada относительно диверсификации рисков поставки и укрепления независимости от внешних производителей. Благодаря этому компания ужесточает контроль над ключевыми производственными процессами”, — цитирует издание компанию.

Также отмечается, что, инвестируя в свои месторождения, Autostrada расширяет производственные возможности и обеспечивает максимальную эффективность и качество на всех этапах строительства.

Autostrada, по данным издания, является лидером инфраструктурного строительства Украины. Компания, выполняя стратегические задачи, ведет работу по восстановлению сложных инженерных сооружений и участвует в защите объектов энергетики.

"В частности отремонтировано более 2 000 км дорог и свыше 200 мостовых переходов. Во время полномасштабного вторжения восстановлено 50 объектов инфраструктуры. Autostrada — один из крупнейших налогоплательщиков автодорожной сферы. В компании работают более 6000 работников, являющихся узкопрофильными специалистами мостового, подземного и дорожного строительства”, — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что компания Autostrada завершила строительство нового съезда с Подольско-Воскресенского моста на Троещину.



Источник: https://fakty.ua/459161-chast-strategii-i-ukrepleniya-nezavisimosti-ot-proizvoditelej-autostrada-pobedila-v-aukcione-na-pravo-razrabotki-mestorozhdeniya-izvestnyaka
