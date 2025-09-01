Autostrada победила в аукционе на право разработки месторождения известняка: как это повлияет на строительство

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Группа компаний Autostrada, входящая в состав вертикально интегрированного холдинга MS Capital и объединяющая более 50 собственных производств, одержала победу в аукционе, организованном Государственной службой геологии и недр Украины.
Месторождение известняка. Фото из открытых источников
По результатам аукциона, как пишет издание "Факты" компания получила 20-летнее специальное разрешение на разработку Ровского участка в Жмеринском районе Винницкой области. Лицензия, по данным СМИ, дает право на полный цикл работ — от геологических исследований до промышленной добычи известняка и глины.
Издание отмечает, что по оценке Госгеонадр, месторождение обладает высоким качеством сырья и значительными запасами с длительным сроком эксплуатации.
Также отмечается, что, инвестируя в свои месторождения, Autostrada расширяет производственные возможности и обеспечивает максимальную эффективность и качество на всех этапах строительства.
Autostrada, по данным издания, является лидером инфраструктурного строительства Украины. Компания, выполняя стратегические задачи, ведет работу по восстановлению сложных инженерных сооружений и участвует в защите объектов энергетики.
