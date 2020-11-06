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Больше комфорта - Укрзализныця показала модернизированные вагоны (фото)

Укрзализныця обновила интерьер спальных вагонов и продолжила их срок службы на 14 лет

сегодня, 17:40
Автор:

Кириєнко Анна

Официальный сайт "Укрзализныци" опубликовал фотографии модернизированных вагонов. Пока их только два. Поезд с обновлением будет задействован для перевозок пассажиров в направлении Лисичанска. Компания планирует продолжать ремонтные работы над старыми вагонами, ведь это выгоднее, чем покупать новые.

Больше комфорта - Укрзализныця показала модернизированные вагоны (фото)

Фото: Укрзализныця

Так на обновление одного использованного вагона Укрзализныця выделила 11,5 млн грн, а его приобретение обойдется в два раза дороже. К тому же качественные характеристики отремонтированных вагонов полностью соответствуют новым и иногда их превосходят. Поэтому начальные 28 лет службы можно продлить до 42. Сейчас модернизированные вагоны оборудованы всем необходимым: современным кузовом, кровельным кондиционером, новыми оконными блоками со стеклопакетами, роллетными системами для защиты от прямых солнечных лучей.

Здесь пассажиры будут чувствовать себя комфортнее. Спальные вагоны оборудованы мягкими сиденьями, а в уборной появился экологически чистый туалет. Компания планирует и в дальнейшем инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки. Для этого "Укрзализныця" выделит более 26 млрд грн. Также сообщаем, что МАУ отменила рейсы в Тель-Авив.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/528802/
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