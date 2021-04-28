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Что и кто мешает «Укрпочте»: Игорь Смелянский раскрыл подробности

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский рассказал, что мешает реформе компании

28 апреля 2021, 19:38
Автор:

Таисия Ерохина

Реформирование "Укрпочты" тормозится из-за того, что доходы — это регулируемые государством услуги, которые не покрывают темпов роста расходов. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставил изданию "Комментарии" генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Что и кто мешает «Укрпочте»: Игорь Смелянский раскрыл подробности

Укрпошта. Фото из открытых источников

По данным Смелянского, более 50% чистых доходов "Укрпочты" — это регулируемые государством услуги, которые по состоянию на сегодня не покрывают темпов роста расходов.

Так, начиная с сентября 2020 года все регулируемые тарифы не учитывают новую минимальную зарплату. Тариф на доставку прессы составляет 5000 грн, на доставку почты (письма) и пенсий — 4425 грн. Тогда как минимальная зарплата в сентябре 2020 года равнялась 5000 грн, а в январе 2021-го — 6000 грн.

Расходы в прошлом году на зарплату, по данным Смелянского, составляют более 70% от расходов "Укрпочты".

Кроме того, он сообщил о росте расходов на топливо, аренду, отопление и коммунальные услуги на 10-70%.

Смелянский отметил, что 37% украинцев и 3,5 млн пенсионеров не используют карты из-за отсутствия банковской инфраструктуры.

По его данным, 13 млн граждан проживают в 27 тыс. населенных пунктов, где нет банков. Глава "Укрпочты" отметил, что есть около 1300 населенных пунктов (4,3%) с банкоматами, а 1200 (3,9%) — с банковскими отделениями.

Напомним, что сегодня Смелянский на своей странице в Facebook сообщил, что есть люди, которые "положительно влияют" на результаты пятилетней работы команды "Укрпочты". Речь идет о том, как рассказал нашему изданию Смелянский, что завтра состоится подведение результатов работы компании за 2020 год и 1 квартал 2021 года.

Глава "Укрпочты" планирует подробнее рассказать о тех факторах, которые мешают развиваться компании, а также назвать "героев нашего времени" — людей, о которых говорилось в публикации.

Что и кто мешает «Укрпочте»: Игорь Смелянский раскрыл подробности - фото 2

Напомним, эксперты оценили решение по доставке пенсий "Укрпочтой" и рассказали, насколько обосновано увеличение тарифов.


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