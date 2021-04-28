Что и кто мешает «Укрпочте»: Игорь Смелянский раскрыл подробности

Реформирование "Укрпочты" тормозится из-за того, что доходы — это регулируемые государством услуги, которые не покрывают темпов роста расходов. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставил изданию "Комментарии" генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Укрпошта. Фото из открытых источников

По данным Смелянского, более 50% чистых доходов "Укрпочты" — это регулируемые государством услуги, которые по состоянию на сегодня не покрывают темпов роста расходов.

Так, начиная с сентября 2020 года все регулируемые тарифы не учитывают новую минимальную зарплату. Тариф на доставку прессы составляет 5000 грн, на доставку почты (письма) и пенсий — 4425 грн. Тогда как минимальная зарплата в сентябре 2020 года равнялась 5000 грн, а в январе 2021-го — 6000 грн.

Расходы в прошлом году на зарплату, по данным Смелянского, составляют более 70% от расходов "Укрпочты".

Кроме того, он сообщил о росте расходов на топливо, аренду, отопление и коммунальные услуги на 10-70%.

Смелянский отметил, что 37% украинцев и 3,5 млн пенсионеров не используют карты из-за отсутствия банковской инфраструктуры.

По его данным, 13 млн граждан проживают в 27 тыс. населенных пунктов, где нет банков. Глава "Укрпочты" отметил, что есть около 1300 населенных пунктов (4,3%) с банкоматами, а 1200 (3,9%) — с банковскими отделениями.

Напомним, что сегодня Смелянский на своей странице в Facebook сообщил, что есть люди, которые "положительно влияют" на результаты пятилетней работы команды "Укрпочты". Речь идет о том, как рассказал нашему изданию Смелянский, что завтра состоится подведение результатов работы компании за 2020 год и 1 квартал 2021 года.

Глава "Укрпочты" планирует подробнее рассказать о тех факторах, которые мешают развиваться компании, а также назвать "героев нашего времени" — людей, о которых говорилось в публикации.





Напомним, эксперты оценили решение по доставке пенсий "Укрпочтой" и рассказали, насколько обосновано увеличение тарифов.

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