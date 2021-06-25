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"Цитрус" опроверг информацию касаемо приобретения компанией техники через подставных лиц

Представители компании уверяют, что обнародованная в СМИ информация не соответствует действительности

сегодня, 17:05
Автор:

Станислав Молчанов

По информации издания "Цензор.Нет", для известной сети магазинов "Цитрус" технику могли приобретать через 60 подставных физических лиц – предпринимателей. Ссылаясь на личный источник в правоохранительных органах, журналисты утверждают, что из-за этого в госбюджет якобы недопоступило около 13,3 млн гривен.

"Цитрус" опроверг информацию касаемо приобретения компанией техники через подставных лиц

Цитрус - фото из открытых источников

В публикации "Цензор.Нет" цитировал собственный источник, который сообщил, что ООО "Смарт гаджет" якобы доставляло в Украину смартфоны и электронику в период с июля по октябрь 2019 года. Продукция, по информации журналистов, ввозилась специально для продажи через сеть магазинов "Цитрус" и была предоставлена по заниженным ценам.

Однако представители "Цитруса" опровергают данную информацию, заявляя, что главной задачей подобных заявлений является очернить репутацию компании. 

"Данные публикации не имеют под собой никаких фактических оснований и ссылаются на так называемые "источники". Со своей стороны заявляем, что компания "Цитрус" ведет законную прозрачную коммерческую деятельность в рамках текущего законодательства", — отметил PR-менеджер компании Виталий Нестеренко. 

От лица компании он обратился к покупателям, которые оказались втянуты в этот процесс: 

"Компания "Цитрус" развивается и функционирует для того, чтобы предоставлять товары, услуги и лучший сервис своим покупателям. К сожалению, в Украине в последнее время часто применяются гибридные методы ведения недобросовестной конкуренции. На данный момент вы можете наблюдать это в различных изданиях. Приносим нашим покупателям за это свои извинения и желаем всем яркого настроения и эмоций, а также "Цитруса", ведь сейчас самое время зарядиться дозой витамина С, чтобы провести прекрасное лето!", — сказал Нестеренко. 



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