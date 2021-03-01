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Дело рынка «Столичный»: СМИ заявили о причастности главы Stolitsa Group Влады Молчановой

Заместитель директора рынка «Столичный» Дмитрий Долгушевский рассказал, что известно на данный момент

сегодня, 14:25
Автор:

Станислав Молчанов








Издание "Обозреватель" сообщает, что к попыткам захвата рынка "Столичный" могут быть причастны литовские бизнесмены. По данным издания, речь идет о литовском бизнесмене Раймондсе Туменасе и его деловом партнере Владе Молчановой.

Дело рынка «Столичный»: СМИ заявили о причастности главы Stolitsa Group Влады Молчановой

Фото из открытых источников

Как говорится в сюжете ТСН на телеканале "1+1", они же являются собственниками сети супермаркетов Novus и компании Stolitsa Group. Сообщается, что инвесторы последней митинговали под Киевсоветом с требованием к Молчановой отдать их жилье.


Как заявил заместитель директора рынка "Столичный" Дмитрий Долгушевский изданию "Обозреватель", новости в медиа о якобы причастности к рынку людей близких к Януковичу не соответствуют действительности.

"Долгое время госпожа Молчанова через своего директора фактически единолично руководила "Столичным". И когда мажоритарный владелец заинтересовался, почему за несколько лет работы успешного предприятия так и не получил ни копейки дивидендов, и инициировал проведение аудита деятельности предприятия – он узнал, что предприятие не только практически доведено до банкротства, но и загнано в колоссальные долги. Самое интересное, что "должен" "Столичный" преимущественно компаниям, которые так или иначе связаны с Молчановой", – заявил в комментарии "Обозревателю" Дмитрий Долгушевский.

Как передает УНИАН, в декабре 2020-го года Минюст признал рейдерский захват рынка "Столичный" Молчановой и отменил незаконную перерегистрацию предприятия.

Отметим, что работники рынка "Столичный" провели митинг под Верховной Радой Украины. Люди пришли обратить внимание народных депутатов на попытку рейдерского захвата рынка.


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Источник: https://news.obozrevatel.com/kiyany/vladelitsa-stolitsa-group-vlada-molchanova-prodolzhaet-popyitki-rejderstva-ryinka-stolichnyij-smi.htm
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