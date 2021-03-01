Дело рынка «Столичный»: СМИ заявили о причастности главы Stolitsa Group Влады Молчановой

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Станислав Молчанов
Издание "Обозреватель" сообщает, что к попыткам захвата рынка "Столичный" могут быть причастны
литовские бизнесмены. По данным издания, речь идет о
Фото из открытых источников
Как говорится в сюжете ТСН на телеканале "1+1", они же являются собственниками сети супермаркетов Novus и компании Stolitsa Group. Сообщается, что инвесторы последней митинговали под Киевсоветом с требованием к Молчановой отдать их жилье.
Как заявил
заместитель директора рынка "Столичный" Дмитрий Долгушевский изданию "Обозреватель",
новости в медиа о якобы причастности к рынку людей близких к Януковичу не соответствуют
действительности.
Как передает
УНИАН, в декабре 2020-го года Минюст признал рейдерский захват рынка
"Столичный" Молчановой и отменил незаконную перерегистрацию предприятия.
Отметим, что
работники рынка "Столичный" провели митинг под Верховной Радой Украины. Люди
пришли обратить внимание народных депутатов на попытку рейдерского захвата
рынка.
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