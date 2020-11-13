"Эпицентр" придумал, как обойти карантин выходного дня

На время действия карантина выходного дня сеть гипермаркетов Эпицентр будет работать исключительно в онлайн-режиме. Об этом сообщает официальная страница компании в фейсбуке.

Купленные онлайн товары можно будет получить в Центре выдачи заказов в торговых центрах, сообщила компания. В будние дни время работы торговых центров сети будет продлена до 24.00. В Эпицентре отметили, что будут работать до последнего клиента.

Ранее сеть Эпицентр распространила официальное заявление о графике работы во время карантина выходного дня.

"Во время карантина выходного дня сети Эпицентр и Новая Линия будут реализовывать исключительно жизненно необходимый товары, разрешенные постановлением КМУ №641, к которым принадлежат продукты питания, предметы гигиены, лекарственные препараты и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма… Мы уважаем позицию Кабинета министров и будем ее придерживаться, хотя и не согласны со всеми мерами, введенными правительством для усиления карантина", – говорилось в заявлении.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине местная власть массово отказывается вводить карантин выходного дня.

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