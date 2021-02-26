Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине

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Станислав Молчанов
Группа ICU признана лучшей компанией Украины в сфере рынка капиталов и инвестиционного консалтинга (Best Capital Markets and Advisory firm) согласно рейтингу Private Banking and Wealth Management 2021, который составляет авторитетный международный журнал Euromoney.
ICU — лидер рынка капиталов в Украине. Фото компании
Компания также заняла третье место в общей категории персонального банковского обслуживания (Best Private Banking Services Overall).
По словам соучредителя группы ICU Константина Стеценко, награда свидетельствует об успехе компании в упрощении доступа к рынку капиталов и предоставлении клиентам и партнерам креативных решений мирового уровня.
Победителей премии Euromoney выбирают профессионалы рынка со всего мира — частные и институциональные инвесторы, представители семейных офисов, глобальных банков и управляющие активами. Полный список призеров можно найти на сайте издания.
В 2020 году ICU получила престижные международные премии Global Banking & Finance Awards сразу в трех номинациях: "Лучший брокер", "Лучшая компания по управлению активами" и "Компания с лучшей корпоративной социальной ответственностью" в Украине. Группа также была признана "Лучшей компанией по управлению активами в Центральной и Восточной Европе" 2020 года по результатам опроса международного издания International Investor Magazine.
Справка.
ICU – независимая финансовая группа, которая предоставляет брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.
Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
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