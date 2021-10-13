Facebook могут оштрафовать на 36 млн евро: подробности

Ирландская комиссия по вопросам защиты данных предложила оштрафовать Facebook от 28 до 36 млн евро за нарушение общих правил ЕС, по защите данных. Об этом сообщает издание "Politico".

Логотип Facebook, фото с открытых источников

Дело касается "принудительного согласия", которое требует от пользователей дать свое подтверждение на сбор компанией их данных для использования платформы. Также группа активистов подала подобные жалобы против Instagram, Google и WhatsApp. По данным источников издания "Politico", активисты в 2018 году подавали жалобу в австрийский регулятор, тот направил ее в Ирландию. Там регулятор предложил штраф в 36 млн евро, который Facebook будет вынужден заплатить. Эту информацию подтвердили в ирландской комиссии по вопросам защиты данных.

Теперь другие регуляторы имеют месяц, чтобы взвесить это решение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Facebook будут бороться с незаконной продажей участков лесов Амазонии. Это будет касаться заповедных зон, а не лесных участков, находящихся в собственности государства. Недавнее исследование организации "Think think Ipam" (Instituto de Pesquisa Ambental da Amazonia) показало, что треть вырубки находится в государственных лесах. В Facebook теперь будут раскрывать информацию о том, как и кто планирует разместить рекламу о продаже участков леса в социальной сети. Все новые рекламные объявления будут блокировать. В феврале компания BBC сняла документальный фильм о том, что через социальную сеть пытались продавать участки по цене, как тысячи футбольных полей. Журналисты встретились с четырьмя продавцами земли на условиях анонимности.

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