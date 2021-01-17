Глава "Укрзализныци" рассказал, что будет с ценами на билеты

Украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать на снижение стоимости железнодорожных билетов, потому что "Укрзализныця" и так терпит убытки. Об этом рассказал глава компании Владимир Жмак.

что будет с ценами на железнодорожные билеты (фото из открытых источников)

Председатель правления подчеркнул, что цена на железнодорожные билеты в Украине не менялась с 2018 года, несмотря на изменение курса, инфляцию и другие факторы. В связи с этим, говорить о снижении стоимости билетов на пассажирские перевозки нельзя, ведь они и так убыточны для компании.

"Мы не то что не повышаем стоимость проезда, мы даже не индексируем на уровень инфляции. Поэтому говорить о том, что у нас есть возможность уменьшать стоимость билетов, мы сегодня не можем", — отметил Владимир Жмак.

Также глава "Укрзализныци" подчеркнул, что компания не получает никаких дотаций и не получает компенсации от перевозки льготных пассажиров, а речь идет о миллиардах гривен задолженности.

Владимир Жмак подчеркнул, что намерен изменить ситуацию и сделать пассажирские перевозки "самоокупаемыми". Он хочет заключить прямые договорами на перевозку пассажиров с органами центральной и местной власти по принципу заключения договоров с областными администрациями, городскими, большими заводами и предприятиями, которые заинтересованы в пунктуальном прибытии на работу сотрудников.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что "Укрзализныця" планирует повысить стоимость железнодорожных билетов. С марта 2021 года цена вырастет на 2 %.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в "Укрзализныце" заявили, что локдаун никак не отразится на пассажирских перевозках и поезда будут курсировать без изменений. Однако, все пассажиры обязаны соблюдать масочный режим.

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