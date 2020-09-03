Главные вопросы международной торговли обсудят на LAW & TRADE 2020 - A2B FORUM

Дата: 11 сентября 2020



Время: 09:00 - 19:00

Место: IQ Business Center, 3-й этаж (ул. Болсуновских, 13-15, г.Киев)

Стоимость участия:

offline - 1900 грн.

online - 900 грн.

Программа и регистрация по ссылке: https://bit.ly/2ElOdde

Мы решили совместить формат живого общения (offline) и online, чтобы Вы имели возможность принять участие с любой точки страны.

Общие вопросы международной торговли или детальное рассмотрение одного из ее направлений - именно Вы выбираете в каком формате провести день на Law & Trade.

Открытие форуму и все 3 сессии состоятся в главной сцене IQ Business Center.

Откроет мероприятие - Ольга Дмитриева, адвокат, управляющий партнер АО "Dmitrieva & Partners", ментор проектов Law Business Studio.

Во время форума мы рассмотрим актуальные вопросы ВЭД, контрактов, таможенного оформления, и посетим специализированные конференции по вопросам налогов, арбитража и международного судопроизводства, особенностей ВЭД, риск-менеджмента и форензика.



С мастер-классом "Таможенное и налоговое регулирование: актуальные проблемы" выступит Игорь Крыжановский, адвокат, управляющий партнер TEFFI Law Firm, Председатель Комитета ААУ FMCG & Retail.

Law & Trade 2020 (являющийся частью группы А2В Forum, которые проводит Ассоциация адвокатов Украины) - это Ваш шанс найти квалифицированные ответы на любые вопросы: иностранных инвестиций; перспектив торговых рынков, конкуренции; защиты активов; валютного регулирования; ВЭД-контрактов и их сопровождения; проблемные аспекты экспорта и в работе с таможней; транснациональные операции и их налогообложения и ТЦО; применение новых правил Инкотермс; практики арбитража и представительства интересов компании в международных организациях и судах.

Среди спикеров:

- Светлана Михайловская, Заместитель директора представительства интересов компаний-членов European Business Association;

- Лариса Антощук Руководитель практики разрешения налоговых споров ООО "KPMG Ukraine"

- Ярослав Грегирчак, Заместитель бизнес-омбудсмена;

- Наталья Ревенко, Директор по развитию бизнеса в International Wealth;

- Ирина Мусийчук Руководитель юридического отдела ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд", кандидат юридических наук;

- Ярослав Романчук, Управляющий партнер ЮГ EUCON, адвокат, президент Ассоциации украинского бизнеса в Польше;

- Ольга Костишина, Советник Председателя МКАС при ТПП Украины;

- Дарья Заболотная, Генеральный секретарь, Руководитель Аппарата Президента ICC UKRAINE

Среди модераторов:

- Ольга Дмитриева, адвокат, управляющий партнер АО "Dmitrieva & Partners", ментор проектов Law Business Studio;

- Татьяна Савчук Руководитель практики трансфертного ценообразования и аудита ID Legal Group;

- Ирина Столярчук, адвокат Pavlenko Legal Group;

- Олег Горецкий, адвокат, управляющий партнер law Firm "Goretsky and Partners"

Участники:

Law & Trade - это площадка, объединяющая бизнес и компании, которые сопровождают ее деятельность, поэтому среди посетителей форума: ведущие адвокаты и корпоративные юристы, банкиры и финансисты, аудиторы, законники, судьи, чиновники и государственные служащие, а также представители украинского рынка логистики, трейдеры и брокеры.

Генеральный партнер Форума: АО "Dmitrieva & Partners".

Партнеры: Law Firm "Goretskyy & Partners", ID Legal Group, Pavlenko Legal Group, Teffi Law Firm.

Регистрация и программа по ссылке: https://bit.ly/2ElOdde

Остались вопросы? Обращайтесь, пожалуйста, по тел.: +38 067 441 10 27, +38 067 327 53 32, e-mail: [email protected]

Будем рады видеть Вас среди гостей мероприятия!

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