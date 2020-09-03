Главные вопросы международной торговли обсудят на LAW & TRADE 2020 - A2B FORUM

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Павел Зинченко
Дата: 11 сентября 2020
Время: 09:00 - 19:00
Место: IQ Business Center, 3-й этаж (ул. Болсуновских, 13-15, г.Киев)
Стоимость участия:
offline - 1900 грн.
online - 900 грн.
Программа и регистрация по ссылке: https://bit.ly/2ElOdde
Мы решили совместить формат живого общения (offline) и online, чтобы Вы имели возможность принять участие с любой точки страны.
Общие вопросы международной торговли или детальное рассмотрение одного из ее направлений - именно Вы выбираете в каком формате провести день на Law & Trade.
Открытие форуму и все 3 сессии состоятся в главной сцене IQ Business Center.
Откроет мероприятие - Ольга Дмитриева, адвокат, управляющий партнер АО "Dmitrieva & Partners", ментор проектов Law Business Studio.
Во время форума мы рассмотрим актуальные вопросы ВЭД, контрактов, таможенного оформления, и посетим специализированные конференции по вопросам налогов, арбитража и международного судопроизводства, особенностей ВЭД, риск-менеджмента и форензика.
С мастер-классом "Таможенное и налоговое регулирование: актуальные проблемы" выступит Игорь Крыжановский, адвокат, управляющий партнер TEFFI Law Firm, Председатель Комитета ААУ FMCG & Retail.
Law & Trade 2020 (являющийся частью группы А2В Forum, которые проводит Ассоциация адвокатов Украины) - это Ваш шанс найти квалифицированные ответы на любые вопросы: иностранных инвестиций; перспектив торговых рынков, конкуренции; защиты активов; валютного регулирования; ВЭД-контрактов и их сопровождения; проблемные аспекты экспорта и в работе с таможней; транснациональные операции и их налогообложения и ТЦО; применение новых правил Инкотермс; практики арбитража и представительства интересов компании в международных организациях и судах.
Среди спикеров:
- Светлана Михайловская, Заместитель директора представительства интересов компаний-членов European Business Association;
- Лариса Антощук Руководитель практики разрешения налоговых споров ООО "KPMG Ukraine"
- Ярослав Грегирчак, Заместитель бизнес-омбудсмена;
- Наталья Ревенко, Директор по развитию бизнеса в International Wealth;
- Ирина Мусийчук Руководитель юридического отдела ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд", кандидат юридических наук;
- Ярослав Романчук, Управляющий партнер ЮГ EUCON, адвокат, президент Ассоциации украинского бизнеса в Польше;
- Ольга Костишина, Советник Председателя МКАС при ТПП Украины;
- Дарья Заболотная, Генеральный секретарь, Руководитель Аппарата Президента ICC UKRAINE
Среди модераторов:
- Ольга Дмитриева, адвокат, управляющий партнер АО "Dmitrieva & Partners", ментор проектов Law Business Studio;
- Татьяна Савчук Руководитель практики трансфертного ценообразования и аудита ID Legal Group;
- Ирина Столярчук, адвокат Pavlenko Legal Group;
- Олег Горецкий, адвокат, управляющий партнер law Firm "Goretsky and Partners"
Участники:
Law & Trade - это площадка, объединяющая бизнес и компании, которые сопровождают ее деятельность, поэтому среди посетителей форума: ведущие адвокаты и корпоративные юристы, банкиры и финансисты, аудиторы, законники, судьи, чиновники и государственные служащие, а также представители украинского рынка логистики, трейдеры и брокеры.
Генеральный партнер Форума: АО "Dmitrieva & Partners".
Партнеры: Law Firm "Goretskyy & Partners", ID Legal Group, Pavlenko Legal Group, Teffi Law Firm.
Регистрация и программа по ссылке: https://bit.ly/2ElOdde
Остались вопросы? Обращайтесь, пожалуйста, по тел.: +38 067 441 10 27, +38 067 327 53 32, e-mail: [email protected]
Будем рады видеть Вас среди гостей мероприятия!
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