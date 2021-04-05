Главный по стройкам. Как Игорь Кушнир сделал «Киевгорстрой» самым крупным застройщиком Киева

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Станислав Молчанов
Холдинговая компания "Киевгорстрой" под руководством действующего
президента Игоря Кушнира на сегодняшний день является одним из самых стабильных
и весомых застройщиков на рынке недвижимости столицы. Об этом идет речь в
материале журнала "Новое время".
Фото из открытых источников
Сообщается, что именно "Киевгорстрой" подхватил и взял на себя
обязательство достроить большинство жилых комплексов компании "Укрбуд".
Так, в прошлом году КГС успел ввести в эксплуатацию первые из пяти домов
Укрбуда — Харьковский, Новомостицкий, Гармония, Пектораль и Солнечная Ривьера.
Вместе с доверием Зеленского компания получила благосклонность горвластей и
госчиновников. Киевсовет освободил объекты Укрбуда от паевого участия, а
создающая проблемы застройщикам Государственная архитектурно-строительная
инспекция (ГАСИ) хоть и со скрипом, но выдает разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию.
Отмечается, что это позволило КГС набрать существенный вес на столичном
рынке жилой недвижимости и вырваться на первое место в рейтинге крупнейших
девелоперов региона, который составило "Новое время" и риэлторский сервис "Лун".
Проекты УкрбудДевелопмент существенно расширили портфель КГС. Холдинг
принял на баланс 18 таких объектов. Остался еще один – Солар Ситина ул.
Святошинской. Процесс затягивается, поскольку по этой стройке идет процедура
санации, к вопросу привлечен суд.
В целом, заложниками ситуации с “Укрбудом” стало более 13 тысяч
человек.
По данным издания, в руках у КГС – мощный инструмент, — инвесторы
строительства, которые полностью поддерживают инициативы компании.
Это понимает и город, который все же идет на уступки своей компании.
Например, на заседании Киевсовета в июле прошлого года депутаты освободили все
стройки Укрбуда от уплаты паевого взноса. Поступить так депутатов призывал
лично мэр Виталий Кличко.
Компания проводит переговоры с Минфином о выделении госгарантий на 2 млрд
грн для достройки объектов Укрбуда.
Помимо "укрбудовских", компания развивает и собственные проекты. В этом
году холдинг рассчитывает ввести в эксплуатацию едва ли не рекордное количество
жилья – примерно 680 тыс. кв м, плюс около 200 тыс. на бывших объектах Укрбуда.
Все это, как отмечает издание, возможно осуществить под руководством президента
Игоря Кушнира.
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