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Главный по стройкам. Как Игорь Кушнир сделал «Киевгорстрой» самым крупным застройщиком Киева

Застройщик Киевгорстрой занял первое место в рейтинге крупнейших девелоперов Киевской области

сегодня, 14:30
Автор:

Станислав Молчанов

Холдинговая компания "Киевгорстрой" под руководством действующего президента Игоря Кушнира на сегодняшний день является одним из самых стабильных и весомых застройщиков на рынке недвижимости столицы. Об этом идет речь в материале журнала "Новое время". 

Главный по стройкам. Как Игорь Кушнир сделал «Киевгорстрой» самым крупным застройщиком Киева

Фото из открытых источников

Сообщается, что именно "Киевгорстрой" подхватил и взял на себя обязательство достроить большинство жилых комплексов компании "Укрбуд". 

Так, в прошлом году КГС успел ввести в эксплуатацию первые из пяти домов Укрбуда — Харьковский, Новомостицкий, Гармония, Пектораль и Солнечная Ривьера. Вместе с доверием Зеленского компания получила благосклонность горвластей и госчиновников. Киевсовет освободил объекты Укрбуда от паевого участия, а создающая проблемы застройщикам Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) хоть и со скрипом, но выдает разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

Отмечается, что это позволило КГС набрать существенный вес на столичном рынке жилой недвижимости и вырваться на первое место в рейтинге крупнейших девелоперов региона, который составило "Новое время" и риэлторский сервис "Лун".

"Присутствие муниципального капитала в балансе КГС не только склонило Зеленского передать компании стройки Укрбуда, но и помогло ей завоевать расположение покупателей квартир. Те, кто расстроен регулярными банкротствами строительных бизнесов, все больше доверяют КГС, чьи финансовые обязательства де факто гарантированы киевскими властями", — говорится в тексте. 

Проекты УкрбудДевелопмент существенно расширили портфель КГС. Холдинг принял на баланс 18 таких объектов. Остался еще один – Солар Ситина ул. Святошинской. Процесс затягивается, поскольку по этой стройке идет процедура санации, к вопросу привлечен суд.

"Мы ждем окончания всех процедур, чтобы Киевгорстрой мог на законных основаниях принять этот комплекс. Он будет финальным", — отмечает в комментарии Игорь Кушнир.

В целом, заложниками ситуации с “Укрбудом” стало более 13 тысяч человек. 

По данным издания, в руках у КГС – мощный инструмент, — инвесторы строительства, которые полностью поддерживают инициативы компании.

"Мы понимаем, что квартиры будут достроены, и постоянно находимся в диалоге с застройщиком", — рассказал на условиях анонимности один из них.

Это понимает и город, который все же идет на уступки своей компании. Например, на заседании Киевсовета в июле прошлого года депутаты освободили все стройки Укрбуда от уплаты паевого взноса. Поступить так депутатов призывал лично мэр Виталий Кличко.

"Давайте серьезно относиться к вопросу поддержки вкладчиков Укрбуда. Это важно, потому что тысячи людей ждут свое жилье, в строительство которого уже вложили средства", — заметил градоначальник. 

Компания проводит переговоры с Минфином о выделении госгарантий на 2 млрд грн для достройки объектов Укрбуда.

"Уже подготовлен проект постановления Кабмина, обозначен банк, выдающий кредит, существенные условия договора, — говорит Игорь Кушнир. — Можно уже сказать, что мы на финишной прямой в вопросе получения необходимых денег под гарантии государства". 

Помимо "укрбудовских", компания развивает и собственные проекты. В этом году холдинг рассчитывает ввести в эксплуатацию едва ли не рекордное количество жилья – примерно 680 тыс. кв м, плюс около 200 тыс. на бывших объектах Укрбуда. Все это, как отмечает издание, возможно осуществить под руководством президента Игоря Кушнира.


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Источник: https://nv.ua/biz/consmarket/kievgorstroy-kak-kompanii-udalos-vernut-pervoe-mesto-v-reytinge-zastroyshchikov-novosti-kieva-50151478.html
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