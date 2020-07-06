Главврач Семенив в «Феофании» покрывает главу Центра превентивной медицины ГУД Перепади, - СМИ

Руководитель Центра превентивной медицины Главного управления делами Ольга Перепади якобы причастна к сомнительным действиям главврача Клинической больницы "Феофания" ГУД Игоря Семенива. Об этом сообщает издание "Апостроф".

"В начале июня "Феофания" с подачи Перепади, которая руководит Центром превентивной медицины ГУД, обзавелась системой для ПЦР в реальном времени CFX96 Dx. Купили в "АЛТ Украина ЛТД" за 1,02 млн гривен. Однако эта же компания на своем сайте продает эту систему за 900 тыс. гривен. То есть "Феофания" переплатила 120 тыс. государственных гривен", - отмечает автор статьи.

При этом, далее подчеркивается, что рыночная стоимость такого оборудования стартует от 700 тыс. гривен, что свидетельствует о том, что "Феофания" с фактического одобрения Перепади могла переплатить 320 тыс. гривен.

В то же время в статье "Апострофа" говорится о том, что Перепади занимает должность врача-онколога в "Феофании" и получает за это зарплату, хотя приема пациентов она якобы не ведет.

Вместе с тем в материале особо акцентируется внимание на тесной связи Перепади с косметологической клиникой "Полис-Мед".

"Настолько тесной, что свою личную страницу в Инстаграме она назвала именем этой клиники", - пишет автор статьи.



Автор публикации особенно акцентирует внимание на том, что соосновательницами "Полис-Меда" являются ранее рядовые медработники Ирина Пилипенко и Людмила Недельская, а также указывает на полное отсутствие упоминаний о клинике в Интернете.

Кроме того, в материале сказано, что Перепади якобы избегает декларирование реального дохода.

Так, отмечая, что в 2016-2017 годах официально зарегистрированный доход Перепади составлял 6 тыс. долл. и 9 тыс. долл., в сообщении указано: ее траты за этот период абсолютно не соответствовали указанному заработку.

"В декабре 2016 года на мать Перепади была зарегистрирована квартира в Киеве, стоимостью около 250 тыс. долларов. Там сейчас живет сама Перепади с сыном. А уже в январе 2017-го в этом же доме на ее мать было зарегистрировано еще и 2 машиноместа средней стоимостью в 60 тыс. долларов. В этом же году Перепади потратила на отдых 11 тыс. долларов", - подчеркивает автор материала.

Подытоживая, в статье выдвигается предположение о возможном пособничестве руководства ГУД действиям Семенива-Перепади.

"Может ли и.о. руководителя ГУД Игорь Лысый быть не в курсе того, что "Феофания" обеспечивает Перепади и ее семье элитное жилье, шикарный отдых и вообще богатую жизнь (если даже не быть в доле)? Как и может ли об этом не знать его заместитель Дмитрий Слободянюк, руководящий профильным Управлением здравоохранения и санаторно-курортных учреждений ГУД?", - спрашивает автор издания.

Напомним, украинцам разрешили лечиться в элитной больнице “Феофания”.

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