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Глобальная диджитализация: «Укрпочта» сделает свои услуги более современными

Компания «Укрпочта» планирует оцифровать свои услуги

сегодня, 16:15
Автор:

Кириєнко Анна

Компания "Укрпочта" планирует осовременить свои услуги до конца этого года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Глобальная диджитализация: «Укрпочта» сделает свои услуги более современными

Укрпочта сделает свои услуги более качественными и доступными - детали. Фото: 24tv.ua

Криклий отметил, что все услуги будут оцифрованы благодаря поддержке международных партнеров.

"Перед" Укрпочтой "стоит амбициозная задача — в течение этого года сделать 100% цифровизации услуг", — заявил министр.

Это означает, что более две тысячи мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки, будут привлечены к системе электронной коммерции.

Кроме этого в 2021 году планируется строительство пяти автоматизированных почтовых хабов и десяти сортировочных депо.

Таким образом работа и качество услуг, которые будет предоставлять "Укрпочта", возрастут.

Напомним, что ранее "Укрпочта" угрожала прекратить доставку пенсий. Дело в том, что правительство не оплачивает эту услугу. Кроме того, представитель компании сообщал, если Кабмин на законодательном уровне не установит вышеуказанную оплату за труд работников ведомства, сотрудничество государственной службы доставки как минимум с двумя банковскими учреждениями в части привлечения 100 миллионов евро на реализацию проектов Укрпочты будет отменена в связи с убыточностью почтового оператора.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский предупредил о аферистов, которые обманывают граждан. Мошенники с целью заполучить данные банковских карт, отправляют клиентам "Укрпочты" от имени компании письмо на электронную почту с требованием оплатить 2:15 пошлины на международную посылку. Как не попасть под влияние аферистов, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.slovoidilo.ua/2021/02/23/novyna/suspilstvo/ukrposhta-czomu-roczi-ocyfruye-vsi-posluhy
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