Глобальная диджитализация: «Укрпочта» сделает свои услуги более современными

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Кириєнко Анна
Компания "Укрпочта" планирует осовременить свои услуги до конца этого года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".
Укрпочта сделает свои услуги более качественными и доступными - детали. Фото: 24tv.ua
Криклий отметил, что все услуги будут оцифрованы благодаря поддержке международных партнеров.
Это означает, что более две тысячи мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки, будут привлечены к системе электронной коммерции.
Кроме этого в 2021 году планируется строительство пяти автоматизированных почтовых хабов и десяти сортировочных депо.
Таким образом работа и качество услуг, которые будет предоставлять "Укрпочта", возрастут.
Напомним, что ранее "Укрпочта" угрожала прекратить доставку пенсий. Дело в том, что правительство не оплачивает эту услугу. Кроме того, представитель компании сообщал, если Кабмин на законодательном уровне не установит вышеуказанную оплату за труд работников ведомства, сотрудничество государственной службы доставки как минимум с двумя банковскими учреждениями в части привлечения 100 миллионов евро на реализацию проектов Укрпочты будет отменена в связи с убыточностью почтового оператора.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский предупредил о аферистов, которые обманывают граждан. Мошенники с целью заполучить данные банковских карт, отправляют клиентам "Укрпочты" от имени компании письмо на электронную почту с требованием оплатить 2:15 пошлины на международную посылку. Как не попасть под влияние аферистов, читайте в нашем материале.
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