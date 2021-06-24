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Станислав Молчанов
23 июня группа ICU установила мировой рекорд Гиннесса в категории "Самая массовая интеллектуальная онлайн-игра". Таким креативным способом инвеструппа отметила открытие в Киевской Школе Экономики (далее — KSE) ивент-холла, названного Школой в честь ICU. Группа является многолетним и одним из самых крупных меценатов KSE.
Группа ICU установила мировой рекорд Гиннесса. Фото: пресс-служба компании
Партнерами ICU в организации рекорда выступили KSE и проект TheGAME.ua.
Пока в самом холле за интеллектуальное первенство сражались команды финансистов из ICU, профессуры KSE, главных редакторов ведущих деловых изданий и лучших студентов украинских ВУЗов, параллельно в онлайн-эфире на эти же вопросы отвечало 1837 человек. Это новый мировой рекорд по количеству онлайн-игроков, участвующих в интеллектуальном соревновании. Предыдущий рекорд составлял 1622 человека и был установлен в Китае.
Доказательства установления мирового рекорда будут переданы в официальное представительство Книги рекордов Гиннеса.
В свою очередь прокомментировал приятное событие и Петр Чернышов, член Совета директоров КSE и основатель математического сообщества Kontora Рi.
Справка.
Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.
Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.
Учредители ICU — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
Киевская школа экономики — частное высшее учебное заведение, основанное в 1996 году как магистерская программа по экономике международного уровня при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". С 2005 года функционирует как отдельная самостоятельная организация. ВУЗ не имеет конечного бенефициара или владельца, им руководит выборный совет директоров и Международный академический совет, в состав которого, в частности, входит Нобелевский лауреат профессор Роджер Майерсон. Диплом KSE признается при поступлении на программу PhD в Европе и США. За последние пять лет школа выросла в 10 раз: с 24 выпускников трех программ в 2016 году до 230 студентов в семи магистратурах и 1400 слушателей программ и курсов в 2020-м.
The GAME — украиноязычный проект интеллектуальных игр, который через популяризацию полезного и интересного досуга способствует развитию критического мышления у игроков.
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