Грузоперевозчики выступили с громким обвинением в адрес УЗ: уничтожена конкуренция и рынок

Украинский бизнес, который работает с "Укрзализныцей" на условиях долгосрочных контрактов, заявил о финансовом давлении со стороны одного из топ-менеджеров УЗ Ираклия Эзугбая. В обращении предпринимателей к председателю правления УЗ Владимира Жмака, бизнес указывает на дискриминационные условия работы, которые установлены Эзугбая в нарушение норм антимонопольного законодательства.

ФОТО: Vesti.ua

Речь идет, в первую очередь, о необоснованном и выборочном изменении ставок оплаты за использование вагона-зерновоза перевозчика.

Так, на момент подачи предпринимателями заказов в УЗ, стандартная ставка платы за использование вагона-зерновоза перевозчика составляла 1136,00 грн в сутки без НДС. Это при том, что ставка платы за использование вагона-зерновоза перевозчика согласно услуги перевозки с согласованными сроками и объемами составляла: на 12 месяцев — 584 грн, на 11 месяцев — 617 грн, на 10 месяцев — 649 грн, на 9 месяцев — 682 грн .

Бизнес указывает, что такие условия давали им возможность взять на себя обязательства по осуществлению заказанного количества отправлений ежемесячно или в течение года. И выполнять эти обязательства благодаря обоснованному ценовому преимуществу перед теми, кто планировал использовать вагоны УЗ разово.

Однако, с 4 сентября этого года стандартная ставка платы за использование вагона-зерновоза по неизвестным причинам уменьшилось.

Были установлены следующие новые тарифы: с 5 сентября по 5 октября — 800 грн в сутки (без НДС), в период с 6 по 19 октября — 900 грн в сутки (без НДС), в период с 5 ноября по 13 декабря — 1 тыс . грн в сутки (без НДС).

Спустя месяц — 19 октября, УЗ снова пересмотрела тарифы. И изменила их, указав, что в период с 20 октября по 18 ноября стандартная ставка платы за использование вагона-зерновоза перевозчика составит 650 грн в сутки (без НДС), а в период с 19 ноября по 31 декабря — 800 грн в сутки (без НДС).

"При этом, пересмотр ставки на перевозку груза по долгосрочным контрактам с согласованными сроками и объемами не состоялся", — отмечают предприниматели.

Подобные изменения полностью нивелируют преимущества услуги по перевозке груза с согласованными длительными сроками и значительными объемами. Хотя именно такие контракты являются максимально выгодными для УЗ и были стабильным источником наполнения бюджета государственной компании.

Бизнес же, при таких условиях, просто вытесняется с рынка.

"Мы фактически берем на себя годовые обязательства по отправке груза в вагонах перевозчика, не получая тот размер скидки, на который рассчитывали при подаче в АО" Укрзализныця "заказа на получение услуги", — говорится в обращении.

Кроме того, бизнес обеспокоен размером санкций для многолетних партнеров УЗ за невыполнение согласованного заказа. В то время как на "однодневных" заказчиков услуг, которые сейчас получили необоснованно льготные тарифы, подобные штрафные санкции вообще не распространяются.

Таким образом речь идет о полном разрушении справедливой конкуренции на рынке, а также, вероятно, и о лоббировании топ-менеджером УЗ своих определенных интересов.

Напомним, что описанная тарифная "реформа" грузинского менеджера Эзугбая уже привела к убыткам УЗ в размере 400 млн грн только за 1 месяц (октябрь).

Также напомним, что ранее Эзугбая руководил грузинской железной дороге и был уволен за хищения 40 млн долл, информировали грузинские СМИ. Правоохранители страны требуют экстрадиции Эзугбая из Украины для привлечения его к уголовной ответственности.

Министр инфраструктура Владислав Криклий на искусственно созданный кризис и растущие убытки УЗ пока ни разу так и не прокомментировал.

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