Хеллоуин-сейл стартовал: каким он будет в этом году

Приближается самый мистический праздник, который хоть и не является национальным, но уже плотно упрочился среди украинцев. Ведь помимо яркого мейкапа и устрашающих костюмов, он знаменателен выгодными акциями и скидками на множество товаров.

Что же подготовили продавцы электронных гаджетов и техники и каким будет Хеллоуин-сейл в этом году?

"Когда от скидок страшно", – говорят в сети Фокстрот, которая является крупнейшим продавцом бытовой электроники, предлагая скидки до 64%. К примеру, смартфон APPLE iPhone 11 64GB Black можно купить на 3500 грн дешевле от обычной цены, а модель APPLE iPhone SE (2 поколения) 64GB Black со скидкой в 2000 грн.

Ощутимо можно сэкономить при покупке ноутбука – гаджета, который с началом локдауна пережил чуть ли не второе рождение. Тогда все убедились, что каким бы продвинутым и многофункциональным ни был смартфон, наличие ноутбука сегодня является константой. Например, такого, как LENOVO IdeaPad L340-15IRH Gaming Blue Gradient, который отличается высокой производительностью и качеством воспроизведения графики, поэтому идеален как для гейминга, так и для выполнения текущих задач.

Стоит присмотреться к смарт-телевизорам и другой бытовой технике для дома, которая также принимает участие в Хеллоуин-распродаже. Так, 43-дюймовый LG 43LM6300PLA с технологией Active HDR представлен по цене 8 999 грн вместо обычной 10 999 грн. Или как вам холодильник HISENSE RB 406N4AC2, реальная скидка на который составляет 3300 грн. от стандартной стоимости?

Что ещё можно выгодно приобрести в этот страшно-скидочный период, так это стиковый пылесос, планшет, стиральную машину, мелкую бытовую технику и даже посуду!

Кроме того, все покупатели, которые сделают покупку в интернет-магазине foxtrot.ua на сумму от 3500 грн в период c 26.10 по 02.11.2020 г. автоматически принимают участие в розыгрыше современного телевизора с диагональю 43 дюйма и функцией Smart-ТВ. Подробнее об акции – на сайте Фокстрот.

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