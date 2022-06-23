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Хотят остановить реформу: в Украине легальный игровой бизнес подвергается атакам - Баум

Баум считает легализацию азартных игр одной из успешных реформ

сегодня, 17:44
Автор:

Станислав Молчанов
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На протяжении нескольких месяцев в медиа продолжаются атаки против легального игорного бизнеса в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Консультативно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум. 

Хотят остановить реформу: в Украине легальный игровой бизнес подвергается атакам - Баум

На фото - Борис Баум

По мнению Баума, враги  бьют по реформе в целом и хотят вовсе ее остановить. 

"Уже несколько месяцев наблюдаю за тем, как в медиа усиленно атакуют то реформу по легализации игорного бизнеса, то лицензированных организаторов азартных игр, то КРАИЛ", — отметил Баум. 

Замглавы совета КРАИЛ также предположил, по какой причине на легальный игровой бизнес совершаются постоянные атаки.

"Все атакуют легальный бизнес за то, что он платит не коррупционерам, а пополняет госбюджет", — пишет Баум. 

Кроме того, Баум обратился к СМИ и призвал при наличии фактов относительно чьей-то противозаконной деятельности обращаться в ответственные государственные органы, начиная от правоохранительных и заканчивая регуляторами в любой сфере, а перед этим тщательно проверять информацию.

Также Баум считает неадекватным, когда орган, который пополняет бюджет страны, попадает под заказную волну негатива. 

"Неадекватно, когда меня как человека, который борется с черным рынком, критикуют за это. Неадекватно, когда легальных организаторов азартных игр обливают грязью за то, что они помогают стране, армии и людям", — добавил Баум. 

Замглавы совета КРАИЛ называет легализацию азартных игр одной из успешных реформ.

"Раз нас, всех причастных к ней (легализации, — ред), за это критикуют, значит, мы делаем что-то позитивное для страны и дальше будем это делать", — подытожил Баум. 



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Источник: https://www.facebook.com/100003183822180/posts/pfbid02mJa7b7AGLUFwiuqE3b8Zojg6Emm4drqfxzzgnT16jDdMHzkBvrnFHuqCuNWAhhpAl/?d=n
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