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ICU начинает размещение нового фонда облигаций на 500 млн грн

Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом

сегодня, 12:35
Автор:

Станислав Молчанов

Группа ICU начинает размещение нового закрытого недиверсифицированного паевого инвестиционного фонда облигаций "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II" с размером эмиссии 500 млн грн. Его инвесторами могут быть физические и юридические лица. 

ICU начинает размещение нового фонда облигаций на 500 млн грн

ICU запускает размещения нового фонда облигаций на 500 млн грн

Стратегия фонда предусматривает получение стабильного дохода путем инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью: государственные, муниципальные и корпоративные облигации украинских эмитентов, а также депозиты. 

Фонд нацелен на защиту средств вкладчиков от инфляции, а минимально запланированной доходностью фонда является показатель Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, рассчитанный на 12 месяцев (UIRD). Стратегия также предусматривает возможность инвестирования в валютные инструменты для повышения доходности в период роста девальвационных ожиданий. 

"Снижение ставок по депозитам вынуждает инвесторов искать новые инвестиционные решения. ICU предлагает широкий спектр финансовых продуктов. Фонд облигаций с консервативной стратегией инвестирования является наиболее оптимальным решением с точки зрения соотношения доходности и риска для любого инвестора", – сообщил  управляющий локальными активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

Он подчеркнул, что такой подход хорошо зарекомендовал себя в условиях кризиса.

ICU начинает размещение нового фонда облигаций на 500 млн грн - фото 2

Новый фонд "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II" будет продолжать воплощать стратегию инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью, которую ICU успешно использует уже 15 лет. 

С 2006 по 2011 года компания управляла облигационным фондом ЗНПИФ "Инвестиционный Капитал II", стоимость чистых активов на одну акцию которого за этот период увеличилась в 3,9 раза, а среднегодовая доходность составила 27%.

В 2011 году начал свою работу ЗНПИФ "Инвестиционный капитал – Фонд облигаций", являющийся сейчас самым большим публичным фондом в Украине с активами более 250 млн грн. С начала деятельности стоимость инвестиционного сертификата фонда выросла в 10 раз, а среднегодовая доходность достигла 30.26%. Это лучший показатель среди облигационных инвестиционных фондов в Украине. Срок деятельности фонда завершится в апреле 2021 года.

Справка

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.



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