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ICU направит $1 млн на развитие Киевской школы экономики

Группа ICU окажет поддержку украинскому экономическому образованию и Киевской школе экономики (KSE)

сегодня, 10:25
Автор:

Станислав Молчанов

Группа ICU приняла решение усилить поддержку Киевской школы экономики (KSE) и направить 1 млн долл США на её развитие. Это станет продолжением многолетней программы ICU по поддержке украинского экономического образования и KSE, в частности.

ICU направит $1 млн на развитие Киевской школы экономики

ICU направит $1 млн на развитие Киевской школы экономики. Фото: группа ICU

"В 2016 году мы были одними из первых в украинском бизнесе, кто поверил в миссию KSE и реальное желание менеджмента ее реализовать. Школа призвана стать интеллектуальной основой для сильной и инновационной экономики Украины, и на создание такой основы нам важно направлять средства. Мы это делаем уже пять лет и видим наглядный результат усилий ВУЗа – число студентов выросло в 10 раз, а перечень учебных программ покрывает практически все течения развития современной экономической мысли. Мы с радостью продолжаем финансовую и экспертную поддержку KSE, высоко оценивая ее потенциал", – прокомментировал основатель ICU и сопредседатель Cовета директоров KSE Макар Пасенюк.

"По оценке Forbes, Киевская школа экономики сейчас является лучшим ВУЗом, предоставляющим бизнес-образование в Украине. Мы согласны с таким выводом и рады быть причастными к развитию Школы, которая, по нашему убеждению, скоро станет лидером экономического образования не только в Украине, но и в Центрально-Восточной Европе", – подчеркнул учредитель ICU Константин Стеценко. 

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов отметил: "Сотрудничество KSE и ICU имеет успешную историю и систематический характер. ICU – один из первых стратегических партнеров Киевской школы экономики. KSE и ICU – в первую очередь партнёры, которые вместе генерировали самые смелые идеи и вместе их реализовывали: ставя для себя и для других новую планку качества. Ukrainian Financial Forum 2018 и 2019, Ukraine Economy Week – наши общие и любимые проекты, целью которых было повышение качества экономической и бизнес-дискуссий. 

ICU является одним из ключевых учредителей и спонсоров Центра экономической журналистики при KSE, где журналисты украинских СМИ получают необходимые знания в сфере экономики и финансов. Сейчас KSE открывает две современные англоязычные бакалаврские программы: "Экономика и big-data", а также "IТ и бизнес-анализ". Это стало возможным, в том числе, благодаря партнерству и финансовой поддержке ICU. Уверен, такая значимая инвестиция в развитие образования в Украине станет ярким прецедентом для отечественных бизнесов — флагманов украинской экономики".


Справка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными инвестициями. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США.

Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.



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