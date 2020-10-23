ICU запустила первую в Украине онлайн-платформу для торговли ОВГЗ в реальном времени

Платформа существенно упрощает процесс инвестирования в ОВГЗ и состоит из двух основных элементов: информационного online.icu и торговой системы ICU Trade.

ICU Trade презентует онлайн-платформу

"Больше нет необходимости тратить много времени на поиск в интернете информации об ОВГЗ, всё необходимое собрано в одном месте – на сайте online.icu, который также является входом в нашу торговую систему. Мы обеспечиваем пользователям системы прямой доступ к онлайн-котировкам. Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов", — рассказала Евгения Грищенко, руководительница отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU.





В компании отмечают, что система интуитивно понятная и простая в использовании, но вместе с тем обеспечивает широкий спектр возможностей, в частности:

- просматривать детальную информацию по интересующей ценной бумаге;

- покупать и продавать ОВГЗ;

- следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7;

- получать индивидуальные предложения по ОВГЗ;

- контролировать движение средств и остатки на счете;

- выводить средства на свой банковский счет.

"Преимущества нашей системы – проведение торговых операции всего за несколько секунд и возможность в любой момент как купить или продать ценные бумаги, а также в один клик вывести средства на свой банковский счет. online.icu и торговая система полностью оптимизированы под работу на мобильных устройствах. ICU Trade является единственной платформой для покупки ОВГЗ, адаптированной под браузеры смартфонов и планшетов. ICU планирует запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые еще больше повысят удобство инвестирования. В компании также обещают постоянно совершенствовать торговую систему, дополняя функционал новыми удобными сервисами для инвесторов.

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