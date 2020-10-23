ICU запустила первую в Украине онлайн-платформу для торговли ОВГЗ в реальном времени

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Павел Зинченко
Платформа существенно упрощает процесс инвестирования в ОВГЗ и состоит из двух основных элементов: информационного online.icu и торговой системы ICU Trade.
ICU Trade презентует онлайн-платформу
"Больше
нет необходимости тратить много времени на поиск в интернете информации об
ОВГЗ, всё необходимое собрано в одном месте – на сайте online.icu, который
также является входом в нашу торговую систему. Мы обеспечиваем пользователям
системы прямой доступ к онлайн-котировкам. Инвесторы видят реальные рыночные
ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов", — рассказала
Евгения Грищенко, руководительница отдела брокерского обслуживания клиентов
группы ICU.
В компании отмечают, что система интуитивно понятная и простая в использовании, но вместе с тем обеспечивает широкий спектр возможностей, в частности:
-
просматривать детальную информацию по интересующей ценной бумаге;
-
покупать и продавать ОВГЗ;
-
следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7;
-
получать индивидуальные предложения по ОВГЗ;
-
контролировать движение средств и остатки на счете;
- выводить средства на свой банковский счет.
"Преимущества
нашей системы – проведение торговых операции всего за несколько секунд и
возможность в любой момент как купить или продать ценные бумаги, а также в один
клик вывести средства на свой банковский счет. online.icu и торговая система полностью оптимизированы под
работу на мобильных устройствах. ICU Trade является единственной платформой для
покупки ОВГЗ, адаптированной под браузеры смартфонов и планшетов. ICU планирует
запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые еще больше повысят
удобство инвестирования. В компании также обещают постоянно совершенствовать
торговую систему, дополняя функционал новыми удобными сервисами для инвесторов.
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