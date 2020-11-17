Иностранцы довели «Укрзализныцю» до критической точки и продолжают ее разрушать при Криклие, - Коновалов

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Станислав Молчанов
Убытки
"Укрализныци" по итогам января-марта 2020 года составили уже 7 млрд гривен. До
конца года, как признался
директор ГП Владимир Жмак, их размер увеличится до 12-14 млрд грн. Упадническое
состояние стратегического для экономики страны предприятия часто объясняли
коррупционными схемами и слабым менеджментом. Эксперт Вячеслав Коновалов
обращает внимание, что последние несколько лет руководят УЗ приглашенные и
нанятые иностранцы. Коновалов считает, что именно они разрушили и
продолжают разрушать украинскую железную дорогу.
Эксперт
добавляет, что грузины, которые сегодня заведены в менеджмент "Укрзализныци", тоже
не отличаются чистой репутацией и якобы за ними "тянется шлейф из уголовных
дел".
По словам
Коновалова, у действующей власти нет политической воли решить проблемы УЗ. Напротив,
убежден эксперт, с приходом новой власти предприятие снова отдали на откуп "лже-реформаторам".
Как известно, на
должность главы ГП "Укрзализныця" недавно назначили Владимира Жмака. Его
кандидатуру лоббировал,
по данным СМИ, лично министр инфраструктуры Владислав Криклий. Жмак, в свою
очередь, привел в УЗ "грузинского реформатора" Ираклия Эзугбая, обвиняемого на родине
в коррупционных преступлениях. Например, согласно данным СМИ, Ираклий Эзугбая мог
быть причастен
к хищению на грузинской железной дороге порядка 40 млн долларов. За это он был
объявлен в розыск.
Сегодня в УЗ
Эзугбаю доверили курировать одно из самых прибыльных и сложных направлений
деятельности – грузовые перевозки. Эксперт отмечает, что в этой отрасли уже
начались проблемы и зафиксирован рост убытков.
Напомним, Укрзализныця
возобновила движение
ряда поездов.
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