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Иностранцы довели «Укрзализныцю» до критической точки и продолжают ее разрушать при Криклие, - Коновалов

Эксперт Вячеслав Коновалов назвал причину убытков «Укрзализныци»

сегодня, 16:56
Автор:

Станислав Молчанов

Убытки "Укрализныци" по итогам января-марта 2020 года составили уже 7 млрд гривен. До конца года, как признался директор ГП Владимир Жмак, их размер увеличится до 12-14 млрд грн. Упадническое состояние стратегического для экономики страны предприятия часто объясняли коррупционными схемами и слабым менеджментом. Эксперт Вячеслав Коновалов обращает внимание, что последние несколько лет руководят УЗ приглашенные и нанятые иностранцы. Коновалов считает, что именно они разрушили и продолжают разрушать украинскую железную дорогу.

Иностранцы довели «Укрзализныцю» до критической точки и продолжают ее разрушать при Криклие, - Коновалов

"Оборот УЗ – под сотню миллиардов гривен, еще приблизительно столько же крутится вокруг всевозможных коррупционных схемах. В свое время, когда был поляк в УЗ (Бальчун Войцех), Гройсман ему прямо на заседании КМУ сказал – тебя наняли для того, чтобы ты сделал реформы, а не менял коррупционные схемы из-под одних олигархов под других. Иностранцев в УЗ приглашают, чтобы изобразить видимость бурной активности", — считает Вячеслав Коновалов.

Эксперт добавляет, что грузины, которые сегодня заведены в менеджмент "Укрзализныци", тоже не отличаются чистой репутацией и якобы за ними "тянется шлейф из уголовных дел".

По словам Коновалова, у действующей власти нет политической воли решить проблемы УЗ. Напротив, убежден эксперт, с приходом новой власти предприятие снова отдали на откуп "лже-реформаторам".

Как известно, на должность главы ГП "Укрзализныця" недавно назначили Владимира Жмака. Его кандидатуру лоббировал, по данным СМИ, лично министр инфраструктуры Владислав Криклий. Жмак, в свою очередь, привел в УЗ "грузинского реформатора" Ираклия Эзугбая, обвиняемого на родине в коррупционных преступлениях. Например, согласно данным СМИ, Ираклий Эзугбая мог быть причастен к хищению на грузинской железной дороге порядка 40 млн долларов. За это он был объявлен в розыск.

Сегодня в УЗ Эзугбаю доверили курировать одно из самых прибыльных и сложных направлений деятельности – грузовые перевозки. Эксперт отмечает, что в этой отрасли уже начались проблемы и зафиксирован рост убытков.

Напомним, Укрзализныця возобновила движение ряда поездов.


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