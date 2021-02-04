Искусственное мясо: McDonald's запустил в продажу необычные бургеры

Язык
Coinspot 04.02.2021
BTC/USD
38095.66
ETH/USD
1675.36
LTC/USD
153.12
НБУ 04.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Всемирно известная сеть ресторанов
быстрого питания McDonald’s неожиданно для всех запустила в продажу бургеры с
растительным мясом. Пока новинки появились только в двух европейских странах. Об
этом сообщает сайт Bloomberg.
McDonald’s запустил в продажу бургеры McPlant с растительным мясом - фото: из открытых источников
По информации источника, необычные
бургеры начали продавать в ресторанах McDonald’s, что расположены в Дании и
Швеции, дав ему название McPlant. В компании заявляют, что в основу нового
блюда входит искусственное мясо. Сам бургер украшен сыром, салатом, помидорами,
солеными огурцами, луком, майонезом, горчицей и кетчупом.
Также, по заявлению крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания, новые
бургеры готовятся на том же гриле, что и говяжьи. Этот факт
создает проблему для тех, кто придерживается веганской диеты. К слову, точно с
такой же проблемой столкнулась ранее еще одна небезызвестная глобальная сеть фаст-фуда Burger King. Их
соевые бургеры готовились там же, где и куриные с говяжьими. Многие компании,
чтобы избежать недовольства клиентов, предлагают им альтернативу в виде
приготовления бургера в микроволной печи.
Известно, что новый McPlant может появиться в McDonald’s в других странах, но только после окончания его тестирования в Дании и Швеции. Сообщается, что в Дании бургер будет продаваться до 12 апреля, а в Швеции – до 15 марта. После этого будет принято окончательное решение, оставлять ли новое блюдо в меню или же нет.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что назван гамбургер, доводящий до сердечного приступа, а также о том, что чек из местного ресторана Буковеля поверг в шок украинцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости