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Искусственное мясо: McDonald's запустил в продажу необычные бургеры

Пока остается неизвестным, введут ли бургер McPlant в основное меню на постоянной основе

сегодня, 09:00
Автор:

Мокрик Анастасия

Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s неожиданно для всех запустила в продажу бургеры с растительным мясом. Пока новинки появились только в двух европейских странах. Об этом сообщает сайт Bloomberg.

Искусственное мясо: McDonald's запустил в продажу необычные бургеры

McDonald’s запустил в продажу бургеры McPlant с растительным мясом - фото: из открытых источников

По информации источника, необычные бургеры начали продавать в ресторанах McDonald’s, что расположены в Дании и Швеции, дав ему название McPlant. В компании заявляют, что в основу нового блюда входит искусственное мясо. Сам бургер украшен сыром, салатом, помидорами, солеными огурцами, луком, майонезом, горчицей и кетчупом.

Также, по заявлению крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания, новые бургеры готовятся на том же гриле, что и говяжьи. Этот факт создает проблему для тех, кто придерживается веганской диеты. К слову, точно с такой же проблемой столкнулась ранее еще одна небезызвестная глобальная сеть фаст-фуда Burger King. Их соевые бургеры готовились там же, где и куриные с говяжьими. Многие компании, чтобы избежать недовольства клиентов, предлагают им альтернативу в виде приготовления бургера в микроволной печи.

Известно, что новый McPlant может появиться в McDonald’s в других странах, но только после окончания его тестирования в Дании и Швеции. Сообщается, что в Дании бургер будет продаваться до 12 апреля, а в Швеции – до 15 марта. После этого будет принято окончательное решение, оставлять ли новое блюдо в меню или же нет. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что назван гамбургер, доводящий до сердечного приступа, а также о том, что чек из местного ресторана Буковеля поверг в шок украинцев.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-01/mcdonald-s-quietly-rolls-out-mcplant-burger-in-test-markets
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