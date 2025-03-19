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«Киевстар» приобрел сервис такси Uklon: во сколько обошлась покупка

Ранее Антимонопольный комитет дал «Киевстару» разрешение на покупку сервиса Uklon

сегодня, 20:15
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Лиля Воробьева

Мобильный оператор "Киевстар" заключил соглашение о приобретении группы Uklon, которая занимается онлайн-заказом такси и доставкой. Стоимость сделки составила $155,2 млн. Об этом сообщает Veon.

«Киевстар» приобрел сервис такси Uklon: во сколько обошлась покупка

Сервис такси Uklon (фото из открытых источников)

По условиям договора "Киевстар" получит 97% акций Uklon. Ожидается, что генеральный директор компании Сергей Гришков сохранит свой пост. Завершение сделки зависит от выполнения стандартных процедур и необходимых одобрений.

Генеральный директор Veon Group и глава наблюдательного совета "Киевстара" Каан Терзиоглу заявил, что компания планирует расширить деятельность Uklon за пределы Украины и Узбекистана.

"Мы хотим расширить возможности Uklon вместе с нашими цифровыми операторами в Казахстане, Пакистане и Бангладеш", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Киевстар и Starlink договорились о сотрудничестве в сфере спутниковой связи в Украине. Ключевой украинский оператор связи "Киевстар" подписал соглашение с компанией Starlink, подразделением SpaceX о внедрении инновационной спутниковой технологии Direct to Cell. Этот шаг позволит Украине стать одной из первых стран, имеющих доступ к новой услуге, которая существенно усилит стабильность и эффективность связи в условиях любых вызовов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ожидается, что услуга Direct to Cell будет доступна украинским пользователям уже в четвертом квартале 2025 года. На первом этапе пользователи могут отправлять SMS и OTT-сообщения, а в будущем появится возможность голосовой связи и передачи данных.

Генеральный директор материнской компании "Киевстар" VEON Group, Каан Терзиоглу, подчеркнул, что эта инициатива является подтверждением стратегической важности инвестиций в развитие 4G-связи и улучшение покрытия даже в отдаленных регионах страны.



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Источник: https://www.veon.com/newsroom/press-releases/veons-kyivstar-expands-digital-portfolio-with-acquisition-of-uklon-ukraines-top-ride-hailing-business
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