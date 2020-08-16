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Компания Citigroup совершила крупнейшую ошибку в истории Уолл-стрит

Работники компании по ошибке отправили 900 миллионов долларов не по адресу

сегодня, 17:23 comments944
Автор:

Владимир Лавский

Работники крупного отдела кредитных операций банка Citigroup перечислили 900 миллионов долларов компаниям, предоставившим заем американскому косметическому гиганту Revlon, который контролирует миллиардер Рональд Перельман. Позже Citigroup назвал это "канцелярской ошибкой" и потребовал вернуть деньги. Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на вечер пятницы, 14 августа, никто из кредиторов косметической компании не демонстрировал готовность вернуть деньги Citigroup, уточняет Bloomberg. Представитель инвестбанка отказался от комментариев. Представитель Revlon сообщил агентству, что компания не выплачивала свой долг или какую-либо его часть кредиторам.

Компания Citigroup совершила крупнейшую ошибку в истории Уолл-стрит

Bloomberg называет произошедшее "одной из самых больших ошибок за всю историю Уолл-стрит". "Это канцелярская ошибка ценой миллиард долларов, — отметил сказал бывший советник по реструктуризации и банкротству Майкл Стэнтон.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Нью-Йорке хулиган повредил статую быка на Уолл-стрит. 

В сообщении говорится, что нарушителем оказался 42-летний Тевон Варлаков из Далласа. Он ударил музыкальным инструментом по голове и рогам бронзовой статуи и повредил его, оставив разлом и царапины.


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