Компания Disney обнародовала сумму убытков, которые понесла за время пандемии

Компания Disney открыла данные о своих капитальных убытках за квартал, который пришелся на пик пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает западное экономическое издание Foxbusines.

Согласно данным прессы, Disney понесла за этот кризисный период убытки размером в 4,8 млрд долларов. Наибольший сегмент потерь пришелся на отсутствие посетителей парков с аттракционами "Диснейленд" по всему миру - все они были закрыты из-за карантина.

При этом доходы Disney составили в этот же сезон по 8 долларов на акцию. А выручка Disney упала на 42% по сравнению с этим же периодом 2019 года и составила 11,7 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали как минимум 12,3 миллиарда.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что парки Диснейленд начали постепенно открываться, но руководство развлекательных зон предусмотрели строгое выполнение мер по обеспечению эпидемиологической безопасности.

Отмечается, что для посещения парка необходимо забронировать билеты онлайн и выбрать определенную дату визита. Также обязательно ношение масок для всех гостей старшей 11-ти лет. Обниматься с диснеевскими героями пока нельзя.



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