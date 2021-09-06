Компания "Октагон-Аутдор" заявила о попытке рейдерского захвата с причастностью силовиков

Компания "Октагон-Аутдор", которая является одним из крупнейших операторов наружной рекламы в Украине, заявила о рейдерской атаке. В компании заявляют, что против них фальсифицируется уголовное дело с целью захвата компании якобы со стороны недобросовестных сотрудников СБУ. Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на обращение компании к президенту, премьер-министру, председателю СБУ и генерального прокурора, копия которого размещена в Facebook.

СБУ - фото из открытых источников

"Сотрудники СБУ устроили провокацию. Причем обвиняют нас по громким статьям Уголовного кодекса -" создание террористической группы или террористической организации ", — говорится в сообщении.

Так, 2 сентября пресс-центр СБУ сообщил об обысках в "рекламном агентстве", озвучив обвинения в якобы "разработке информационных кампаний для террористических организаций" Л / ДНР "и оккупационных властей Крыма". В качестве доказательств СБУ продемонстрировало фото бордов на оккупированных территориях, представив это как работу "Октагон-Аутдор".

"Все обвинения построены на манипуляциях. Во-первых, еще в 2014 г. мы потеряли наши рекламные плоскости в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оккупанты захватили их и используют по своему усмотрению. И приписывать нам причастность к этому — абсурд" , — говорят в компании.

Во-вторых, отмечают в "Октагон-Аутдор", компания не является рекламным агентством и не занимается подготовкой рекламных материалов.

"Вся доказательная база СБУ могла быть подброшена. Вроде бы "архивы агентства" и "макеты"- это фото наших бывших бордов, которые захватили сепаратисты и размещают там свою агитацию. Фото взяты из открытого доступа в интернете. Мы выяснили, что провокатор обманом получил доступ к нашему компьютеру и одним махом забросил все "архив" на наш сервер в "облаке". Кроме того, злоумышленником был допущен концептуальный прокол: все фото в бытовом формате, который не может быть использован для макетирования ", — утверждают в компании.

Также "Октагон-Аутдор" опровергает обвинения в том, что агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

"Это тоже неправда, потому что" Октагон-Аутдор "- украинская компания с западным капиталом. Среди наших учредителей — бизнесмены из стран ЕС, которые поверили в Украину и еще в 2014 выкупили компанию у российского фонда. И де-юре, и де-факто компания контролируется западными инвесторами ", — добавляют в компании.

В компании отмечают, что являются последовательными в своей проукраинской позиции. В частности, "Октагон-Аутдор" оплачивает страховку для 50 детей погибших "киборгов" на 10 лет на общую сумму 3 млн грн.

"Один из" киборгов "работает у нас на ответственном посту. Мы с 2012 г. материально поддерживаем 300 вдов ветеранов СБУ, умерших из-за Чернобыльской катастрофы. Наша компания по собственной инициативе размещает на своих бордах патриотическую и социальную рекламу", — добавляют в "Октагон-Аутдор".

Показательно, говорят в компании, что накануне официального обнародования, информация об обыске была "слита" на интернет-сайт, принадлежащий одиозному депутату Верховной Рады Украины. Хотя за этим человеком тянется длинный пророссийский и коррупционный шлейф, но выглядит так, будто бы СБУ помогает ему захватить нашу компанию. Это классическая рейдерская схема руками силовиков, — отмечают в "Октагон-Аутдор".

В компании также отметили, что будут использовать все законные средства и юридические инструменты для опровержения "клеветнических обвинений".

"Не исключаем судебного иска к СБУ из-за посягательства на честь, достоинство и деловую репутацию нашей компании. Мы обратимся к представительству Евросоюза и посольств стран ЕС, гражданами которых являются наши инвесторы. Мы немедленно проинформируем институты в ЕС и Украиной, в частности Европейской бизнес-ассоциации, бизнес-омбудсмену и других ", — резюмировали в" Октагон-Аутдор ".

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