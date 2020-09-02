Lego становится все популярнее: на фоне пандемии COVID-19 продажи вернулись к уровню 2017 года

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Татьяна Веремеева
Продажи Lego подскочили на 14% в течение первых шести месяцев 2020 года,
поскольку многие семьи из-за пандемии коронавируса проводили больше времени,
играя вместе дома. Об этом сообщил датский производитель игрушек в среду, пишет Reuters.
Бизнес Lego вернулся к росту с 2017 года, когда десятилетие двузначного роста
продаж резко остановилось.
С тех пор компания сумела опередить рост на общем рынке игрушек, тенденция,
которая продолжалась с января по июнь. Компания, наиболее известна своими
красочными пластиковыми кирпичами, конкурирует за долю рынка с такими
производителями игрушек как Барби Mattel и Hasbro.
"Мы увидели рост продаж во время блокировки коронавируса, когда семьи
начали играть и строить конструкторы Lego вместе, – сказал исполнительный директор
компании Нильс Кристиансен. – Мы видим, что тенденция продолжается во второй
половине года, даже после того, как люди начали возвращаться на работу и в
школу. Так что наш результат – это не просто отражение двух месяцев, когда все
сидели дома".
В прошлом году Lego увеличила инвестиции в электронную коммерцию и свой
фирменный сайт, число посетителей которого удвоилось до 100 миллионов за первые
шесть месяцев 2020 года.
В то время как потребительские продажи выросли на 14% за этот период,
выручка выросла всего на 7% до 15,7 млрд датских крон (2,5 млрд долл). Разница
в выручке и потребительских продажах была вызвана тем, что розничные торговцы
использовали существующие запасы для удовлетворения спроса, поскольку Lego была
вынуждена временно закрыть производство в Мексике и Китае.
Компания смогла более чем компенсировать закрытие всех своих 616 магазинов
по всему миру в какой-то момент во время пандемии, увеличив онлайн-продажи.
Почти все магазины теперь вновь открыты, отметили в Lego.
Операционная прибыль выросла на 11% до 3,9 млрд крон.
Напомним, Lego отказалась рекламировать
свои наборы с фигурками полицейских из-за массовых протестов в США после
убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.
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