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Главная Новости Бизнес новости компаний Lego становится все популярнее: на фоне пандемии COVID-19 продажи вернулись к уровню 2017 года
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Lego становится все популярнее: на фоне пандемии COVID-19 продажи вернулись к уровню 2017 года

В последнее время люди все чаще покупают Lego в онлайн-магазинах

сегодня, 13:07
Автор:

Татьяна Веремеева

Продажи Lego подскочили на 14% в течение первых шести месяцев 2020 года, поскольку многие семьи из-за пандемии коронавируса проводили больше времени, играя вместе дома. Об этом сообщил датский производитель игрушек в среду, пишет Reuters.

Бизнес Lego вернулся к росту с 2017 года, когда десятилетие двузначного роста продаж резко остановилось.

Lego становится все популярнее: на фоне пандемии COVID-19 продажи вернулись к уровню 2017 года

С тех пор компания сумела опередить рост на общем рынке игрушек, тенденция, которая продолжалась с января по июнь. Компания, наиболее известна своими красочными пластиковыми кирпичами, конкурирует за долю рынка с такими производителями игрушек как Барби Mattel и Hasbro.

"Мы увидели рост продаж во время блокировки коронавируса, когда семьи начали играть и строить конструкторы Lego вместе, – сказал исполнительный директор компании Нильс Кристиансен. – Мы видим, что тенденция продолжается во второй половине года, даже после того, как люди начали возвращаться на работу и в школу. Так что наш результат – это не просто отражение двух месяцев, когда все сидели дома".

В прошлом году Lego увеличила инвестиции в электронную коммерцию и свой фирменный сайт, число посетителей которого удвоилось до 100 миллионов за первые шесть месяцев 2020 года.

В то время как потребительские продажи выросли на 14% за этот период, выручка выросла всего на 7% до 15,7 млрд датских крон (2,5 млрд долл). Разница в выручке и потребительских продажах была вызвана тем, что розничные торговцы использовали существующие запасы для удовлетворения спроса, поскольку Lego была вынуждена временно закрыть производство в Мексике и Китае.

Компания смогла более чем компенсировать закрытие всех своих 616 магазинов по всему миру в какой-то момент во время пандемии, увеличив онлайн-продажи. Почти все магазины теперь вновь открыты, отметили в Lego.

Операционная прибыль выросла на 11% до 3,9 млрд крон.

Напомним, Lego отказалась рекламировать свои наборы с фигурками полицейских из-за массовых протестов в США после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда.


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