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Лоукостер Wizz Air станет вновь летать из Украины

Авиаперевозчик Wizz Air восстанавливает международные рейсы из Украины

сегодня, 09:59
Автор:

Сергей Медведев
Лоукостер Wizz Air станет вновь летать из Украины

Авиакомпания Wizz Air возобновляет работу своей базы в  Международном аэропорту "Киев". Такое заявление сделали в пресс-службе компании.

Так, согласно предоставленной информации, перелеты из Киева будут осуществляться в такие страны, как Венгрия, Германия, Дания, Эстония. Планируется также запуск рейсов в Грецию и Великобританию.

 Для реализации планов по восстановлению авиасообщения в компании ввели новые правила для пассажиров, которые направлены на то, чтобы снизить риск заболевания COVID-19. Сотрудники компании должны обеспечить социальную дистанцию между пассажирами на посадке в лайнер. Будут усилены также санитарные мероприятия в салонах. Своим пассажирам лоукостер рекомендует покупать услуги используя интернет, чтобы уменьшить физическое присутствие граждан в аэропорту.

"На протяжении перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", - уточнили в компании.

Украинцам уже доступны рейсы в Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

Как сообщал портал "Комментарии", Польша восстановила авиасообщение, однако Украина в перечень стран не попала. Международное сообщение с Польшей доступно лишь для граждан Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли, кроме туристов из Великобритании, Швеции и Португалии. В связи с этим, рейсы, которые были запланированы на 17 июня, пришлось отменить.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/661947/
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