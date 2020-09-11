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Главная Новости Бизнес новости компаний Ляшко объяснил, почему в Украине сложно развивать игорный бизнес
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Ляшко объяснил, почему в Украине сложно развивать игорный бизнес

Главная проблема - высокая стоимость лицензии

сегодня, 10:55
Автор:

Владимир Лавский

Партнер компании Parimatch и эксперт в сфере игорного бизнеса Максим Ляшко считает, что в Украине очень сложно бизнесу выйти из тени. Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время". 

Ляшко объяснил, почему в Украине сложно развивать игорный бизнес

"Изменениями в Налоговый кодекс, принятыми ещё несколько лет назад, были установлены ставки налогообложения доходов от игорной индустрии. Но эти изменения принимались под другую концепцию: когда платятся специальные налоги, но сама плата за лицензии — незначительная. Текущий же закон устанавливает очень высокую стоимость лицензии — она входит в ТОП-5 самых дорогих в мире и дороже, навскидку, только в некоторых штатах США (а если брать соотношение ВВП и численности населения, то, думаю, мы — мировые лидеры по стоимости лицензии). При крайне высокой стоимости лицензии сейчас Налоговый кодекс подразумевает (в беттинговом бизнесе) 18% налог на валовый игровой доход (GGR), 18% налог на прибыль, 18% должен заплатить игрок за выигрыш, ну и, конечно, военный сбор. Это, повторюсь, в дополнение к высокой стоимости лицензии для компаний", - заявил Ляшко.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, почему в Украине бунтуют против данного закона. 

Политолог Владимир Цыбулько уверен: "Кроме запрета игорного бизнеса, могут быть и более широкие выпады против центральной власти. А именно - касательно экологических запретов, транзитных поборов транспорта на ремонт дорог, запретов мусорных полигонов".

По мнению эксперта, это - политтехнология. И именно партия "Слуга народа" (СН) будет объектом тотальной критики по образцу тотальной критики Порошенко на прошлых выборах.

"Здесь как раз Порошенко и Зеленский поменялись местами, – поясняет Владимир Цыбулько. – Бумеранг, запущенный в прошлом году против Порошенко, прилетел через год самом Зеленскому в спину".

Политолог не исключает, что в некоторых советах, даже формально набрав больше голосов, СН вследствие удачного коалиционирования оппонентов, может оказываться вне руководящего большинства.


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