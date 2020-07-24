МАУ отменила целый ряд авиарейсов в страны Евросоюза

Компания "Международные Авиалинии Украины" обнародовал уточненный график полетов до 15 августа, где указал направления, которые невозможно осуществить в ближайшие две недели. Об этом сообщает издание УНИАН, ссылаясь на пресс-службу МАУ.

Так, поскольку Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины, МАУ сокращает полетную программу на указанный период. До 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев.

При этом в компании отметили, что МАУ запускает новый рейс: Киев - Неаполь, а внутренние рейсы продолжат осуществляться по запланированному графику.

"В Херсон можно будет добраться в среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев - в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Киев - Львов - Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08 по расписанию Киев - Львов в пятницу и Львов - Киев в воскресенье", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что авиакомпания МАУ уже запустила первые рейсы в страны Европы.















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