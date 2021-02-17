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McDonald's изменится впервые за 5 лет (Фото)

Американская компания McDonald's осуществит ребрендинг упаковки

сегодня, 11:25
Автор:

Кириєнко Анна

Популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила об изменениях, касающихся их продукции. Данную информацию предоставляет сайт Pearlfisher.

McDonald's изменится впервые за 5 лет (Фото)

McDonald's заявил об изменениях в продукции. Фото: akket.com

Руководство компании решило впервые за последние пять лет изменить дизайн упаковок.

По словам разработчика новой упаковки, усовершенствованный дизайн сделает посетителей McDonald's еще счастливее и принесет радостные ощущения.

На новых упаковках будут забавные графические изображения. Также там не будет больших надписей.

Например, на усовершенствованной упаковке картофеля-фри появится изображение самых сочных кусочков. На рыбных бургерах будут нарисованы волны.

Так упаковка будет объяснять потребителю особенность продукта, который находится внутри.

McDonald's изменится впервые за 5 лет (Фото) - фото 2
McDonald's изменится впервые за 5 лет (Фото) - фото 3
McDonald's изменится впервые за 5 лет (Фото) - фото 4

Также компания заявила о еще одном усовершенствовании. McDonald's изменит состав некоторых бургеров и начнет тестировать котлеты, изготовленные из искусственного мяса.

Напомним, что последний раз McDonald's менял упаковки в 2016 году. Тогда на упаковках появились огромные надписи продукции, которые сразу бросались в глаза потребителю.

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Источник: https://www.pearlfisher.com/work/mcdonalds/
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