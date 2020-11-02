Менеджер Ахметова возглавил государственную компанию «Оператор рынка» - СМИ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назначил менеджера олигарха Ахметова на высокую должность, сообщают "Наши деньги".

Так, Кабинет министров 21 октября назначил Романа Сутченко и.о. директора государственного предприятия "Оператор рынка". Он в 2002-2010 годах работал в корпорации ДТЭК, как говорится в его резюме, размещенном в 2017 году на "Джобс.юа". Там указывается, что он начал работать в ДТЭК в 2002 году в должности начальника группы расчетов и платежей ООО "ПЭС" Горэнерго". В 2007-2010 годах был в департаменте казначейских операций дирекции по финансам ООО "ДТЭК" начальником отдела расчетов и платежей, а затем — руководил этим отделом.

С мая 2010 года работал в госструктурах. Сначала заместителем директора по финансовым вопросам и советником директора "Энергорынок". В 2014-м перешел на работу начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения Центра внедрения новой модели рынка НАЭК "Энергоатом". Был также первым заместителем директора созданной для реализации атомной электроэнергии — ОП "Энергоатом-Трейдинг".

Жена Сутченко Оксана Нерсесова сейчас работает в корпорации ДТЭК. В 2010-2014 — работала в ООО "ДТЭК Энерго", а с августа 2014 года — ООО "ДТЭК". Из декларации Сутченко известно, что за прошлый год Нерсесова заработала в "ДТЭК" 2, 99 млн грн.

На сайте НАПК декларация Сутченко как кандидата на должность в "Оператор рынка" зафиксирована уже вечером следующего дня после его назначения Кабмином. По данным издания "Главком", на самом заседании правительства 21 октября вопрос об увольнении от должности руководителя "Оператора рынка" Владимира Евдокимова и назначения Сутченко были внесены с голоса первым заместителем министра энергетики Ольгой Буславец. Смена руководства ГП "Оператор рынка" состоялось без обсуждения и без объявления фамилии нового руководителя, премьер-министр Шмыгаль при принятии этого решения принял общую формулировку "поддержка переченя кадровых вопросов".

Государственное предприятие "Оператор рынка" отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке. Ни один участник не видит заявленные цены и объемы покупки/продажи электрической энергии другими участниками. Такая технология торгов на РДН способствует развитию конкуренции . Поэтому зависимость "Оператора рынка" от каких-то участников рынка может разрешать использование инсайдерской информации о поведении на рынке их конкурентов.

В мае этого года Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обвинила корпорацию ДТЭК в использовании своего положения для искусственного манипулирования ценами на РДН. Это произошло после того, как заявленный объем покупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН) 25-26 мая упал до экстремально низкого уровня- 58,4-58,6 МВт-час. Это почти вполовину обрушило цены на рынке. После руководитель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обратился к руководителям Службы безопасности Украины и Антимонопольному комитету, в котором он просит расследовать манипуляции на рынке электрической энергии и проверить участников рынка, что являются связаны между собой и составляют вертикально-интегрированную финансово промышленную группу на рынке энергетики, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Добавим, что группа ДТЭК Рината Ахметова после покупки в 2019 году "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" получила контроль над передачей и сбытом 48% всей электроэнергии в стране. Также ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля и 70% всех ТЭС.

И это уже не первое назначение правительством Дениса Шмыгаля на должности людей, имеющих связи с ДТЭК Ахметова. Так и.о. министра энергетики была назначена Ольга Буславец, которая одобряла формулу Роттердам+ и лоббировала скидку на газ для ДТЭК, а советником премьер-министра был назначен бывший топ-менеджер компании ДТЭК Игорь Маслов. Сам глава правительства выходец из "ДТЭК-Захиденерего" Рината Ахметова, монопольного производителя электроэнергии в Бурштынском энергоострове.

Напомним, Всеукраинский Конгресс Фермеров выступил против инициатив Буславец по повышению тарифов на электроэнергию.

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