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Метинвест предоставит 3-дневный отпуск полностью вакцинированным рабочим

Коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни

сегодня, 15:03
Автор:

Денис Подставной

Группа Метинвест приняла решение поощрить рабочих, которые полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины), тремя дополнительными днями к ежегодному оплачиваемому отпуску, сообщила пресс-служба компании.

Метинвест предоставит 3-дневный отпуск полностью вакцинированным рабочим

Метинвест предоставит 3-дневный отпуск полностью вакцинированным рабочим. Фото из открытых источников

В Метинвесте активно идет добровольная бесплатная вакцинация сотрудников в рамках государственной программы иммунизации населения. Первую дозу вакцины получили уже более 9000 сотрудников компании и их родных, более 1000 полностью вакцинированы.

"Руководство компании благодарит всех, кто изъявил желание сделать прививку, за ответственное отношение к своему здоровью, здоровье коллег и близких. Вакцинация — это самый эффективный способ защитить себя и окружающих от опасного заболевания. Она максимально снижает риски заражения коронавируса и распространение COVID19, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования и одновременного заболевания в осенне-зимний период сезонным гриппом и COVID19", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что коллективная иммунизация позволяет предотвратить массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах из-за болезни

Метинвест организовал запись на вакцинацию своих сотрудников через отделы по работе с персоналом.


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Источник: http://uaprom.info/news/180390-metinvest-predostavit-3-dnevnyj-otpusk-polnostyu-vakcinirovannym-rabochim.html
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