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«Метинвест» возглавил рейтинг Forbes крупнейших частных компаний Украины

"Метинвест" стал лучшей частной компанией страны

сегодня, 13:08
Автор:

Станислав Молчанов

Металлургическая компания "Метинвест" возглавила рейтинг 100 крупнейших частных компаний страны по версии журнала Forbes Украина.

«Метинвест» возглавил рейтинг Forbes крупнейших частных компаний Украины

Издание отметило, что выручка "Метинвеста" за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль — 8,8 млрд грн. В компании работает 66 000 человек.

Второе место в рейтинге заняла сеть супермаркетов АТБ-Маркет. Выручка компании в прошлом году составила 104,9 млрд грн, а прибыль — 4,4 млрд грн. В АТБ работает 49 300 сотрудников.

На третьем месте рейтинга находится агрохолдинг Kernel. Выручка Kernel по итогам 2019 года составила 93 млрд грн, прибыль — 3,2 млрд грн. В агрохолдинге работает 14 000 человек.

В десятку крупнейших частных компаний Украины вошли также Fozzy Group, DTEK Energy, АрселорМиттал Кривой Рог, МХП, Тедис Украина, "Запорожсталь" и "Эпицентр".

По итогам 2019 года совокупная выручка ста крупнейших частных компаний Украины составила 2,15 трлн грн, что равняется 54% ВВП Украины за прошлый год. В топ-100 частных компаний занято 665 000 человек. Это 4% от всего занятого населения.


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