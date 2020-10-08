«Метинвест» возглавил рейтинг Forbes крупнейших частных компаний Украины

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Станислав Молчанов
Металлургическая компания "Метинвест" возглавила рейтинг 100 крупнейших частных компаний страны по версии журнала Forbes Украина.
Издание отметило, что выручка "Метинвеста" за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль — 8,8 млрд грн. В компании работает 66 000 человек.
Второе место в рейтинге заняла сеть супермаркетов АТБ-Маркет. Выручка компании в прошлом году составила 104,9 млрд грн, а прибыль — 4,4 млрд грн. В АТБ работает 49 300 сотрудников.
На третьем месте рейтинга находится агрохолдинг Kernel. Выручка Kernel по итогам 2019 года составила 93 млрд грн, прибыль — 3,2 млрд грн. В агрохолдинге работает 14 000 человек.
В десятку крупнейших частных компаний Украины вошли также Fozzy Group, DTEK Energy, АрселорМиттал Кривой Рог, МХП, Тедис Украина, "Запорожсталь" и "Эпицентр".
По итогам 2019 года совокупная выручка ста крупнейших частных компаний Украины составила 2,15 трлн грн, что равняется 54% ВВП Украины за прошлый год. В топ-100 частных компаний занято 665 000 человек. Это 4% от всего занятого населения.
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