Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет

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Станислав Молчанов
За последние пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов и создание благоустроенных общественных пространств в Мариуполе более 362 миллионов гривен.
Метинвест вместе с муниципалитетом облагораживает общественные места в Мариуполе
Как сообщила пресс-служба компании, средства были направлены на преображение городских мест отдыха, создание современных парков и скверов, IT-хабов, многофункциональных центров предоставления административных услуг. Деятельность в этом направлении "Метинвест" продолжит и в 2021 году.
Так, в партнерстве с Фондом развития Мариуполя, муниципалитетом и европейскими партнерами за пять лет был реализован целый ряд важных проектов:
в 2016 году в городе появился первый центр предоставления административных услуг;
отремонтировано и подготовлено помещение для сервисного центра МВД в Донецкой области и еще одного ЦПАУ;
открыты два IT-хаба – Multi-Hub "SPALAH" и IT-хаб "1991";
к юбилею Мариуполя в реконструированном Театральном сквере появился современный музыкальный пешеходный фонтан;
благодаря инвестициям компании в городе была реконструирована Греческая площадь;
в обновленном парке "Веселка" открылась "маленькая Голландия" – комфортная благоустроенная зона с детскими площадками и каменным гротом;
а рядом – самый большой в Украине центр административных услуг "Мультицентр", возле которого установлен светодинамический пешеходный фонтан.
Кроме того, при активной поддержке "Метинвестом" проекта "Уютный двор" в Мариуполе в десятки раз увеличилось количество современных благоустроенных дворов – с игровыми площадками, качелями и горками, красивыми беседками и скамейками, площадками для занятия спортом.
В 2020 году компания в сотрудничестве с муниципалитетом продолжила создавать комфортные и функциональные общественные пространства, в частности современное место отдыха на городском пирсе и иллюминация на площади Свободы.
Также металлургическая компания инвестировала и в реконструкцию зоны отдыха в мариупольском парке имени Гурова.
Как отметил генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко:
Напомним, Группа "Метинвест" в прошлом году подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ.
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