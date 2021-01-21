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Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет

Ежегодно Группа Метинвест инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации наиболее важные для развития города проекты

сегодня, 11:45
Автор:

Станислав Молчанов

За последние пять лет Группа "Метинвест" вложила в реализацию важных социальных проектов и создание благоустроенных общественных пространств в Мариуполе более 362 миллионов гривен.

Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет

Метинвест вместе с муниципалитетом облагораживает общественные места в Мариуполе

Как сообщила пресс-служба компании, средства были направлены на преображение городских мест отдыха, создание современных парков и скверов, IT-хабов, многофункциональных центров предоставления административных услуг. Деятельность в этом направлении "Метинвест" продолжит и в 2021 году.

Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет - фото 2

Так, в партнерстве с Фондом развития Мариуполя, муниципалитетом и европейскими партнерами за пять лет был реализован целый ряд важных проектов:

в 2016 году в городе появился первый центр предоставления административных услуг;

отремонтировано и подготовлено помещение для сервисного центра МВД в Донецкой области и еще одного ЦПАУ;

открыты два IT-хаба – Multi-Hub "SPALAH" и IT-хаб "1991";

Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет - фото 3

к юбилею Мариуполя в реконструированном Театральном сквере появился современный музыкальный пешеходный фонтан; 

Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет - фото 4

благодаря инвестициям компании в городе была реконструирована Греческая площадь;

в обновленном парке "Веселка" открылась "маленькая Голландия" – комфортная благоустроенная зона с детскими площадками и каменным гротом;

Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет - фото 5

а рядом – самый большой в Украине центр административных услуг "Мультицентр", возле которого установлен светодинамический пешеходный фонтан. 

Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет - фото 6

Кроме того, при активной поддержке "Метинвестом" проекта "Уютный двор" в Мариуполе в десятки раз увеличилось количество современных благоустроенных дворов – с игровыми площадками, качелями и горками, красивыми беседками и скамейками, площадками для занятия спортом. 

Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет - фото 7

В 2020 году компания в сотрудничестве с муниципалитетом продолжила создавать комфортные и функциональные общественные пространства, в частности современное место отдыха на городском пирсе и иллюминация на площади Свободы.

Также металлургическая компания инвестировала и в реконструкцию зоны отдыха в мариупольском парке имени Гурова.

Метинвест выделил на благоустройство Мариуполя 362 млн грн за пять лет - фото 8

"Ежегодно Группа Метинвест инвестирует значительные средства в социальную ответственность и выбирает для реализации наиболее важные для развития города проекты. Системный подход в этой работе приносит необходимые для горожан результаты. Мы стремимся сделать Мариуполь комфортным для всех: детей, молодежи, пенсионеров, людей с особыми потребностями", – подчеркнул генеральный директор МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

Как отметил генеральный директор ММК имени Ильича Группы Метинвест Тарас Шевченко:

"Сотрудничество в развитии Мариуполя – капитальный социальнозначимый проект, который не остановлен даже в сложных условиях из-за пандемии коронавируса. Группа "Метинвест" продолжает совместно с городом реализацию важных, формирующих будущее социальных проектов".

Напомним, Группа "Метинвест" в прошлом году подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ.



 


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Источник: https://news.obozrevatel.com/society/metinvest-investiruet-millionyi-v-blagoustrojstvo-mest-otdyiha-v-mariupole.htm
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