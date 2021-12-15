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"Метинвест" занял первое место в топ-50 лучших компаний Украины по версии журнала "Власть и деньги"

В рейтинге лучших компаний Украины победителя выбирали среди 273 компаний-лидеров украинского бизнеса

сегодня, 12:42
Автор:

Станислав Молчанов
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Журнал "Власть и деньги" составил рейтинг "Топ-50 лучших компаний Украины", первое место в котором заняла группа "Метинвест".

"Метинвест" занял первое место в топ-50 лучших компаний Украины по версии журнала "Власть и деньги"

Фото: metinvestholding

Компания победила в номинации "Выбор экспертного жюри", сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу группы.

Всего при составлении рейтинга было заявлено 273 компании-лидеров украинского бизнеса, повлиявших на развитие экономики страны в кризисном 2021 году.

"Мы рады, что оказались в числе финалистов – топ-50. И в итоге – получили наивысшую оценку", — заявили в "Метинвесте", добавив, что это было бы невозможно без команды.

Отмечается, что при определении победителя жюри учитывало социальную и кадровую политику компаний, программы корпоративной социальной ответственности и работу с партнерами.




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Источник: http://uaprom.info/news/182069-metinvest-zanyal-pervoe-mesto-top-50-luchshih-kompanij-ukrainy-versii-zhurnala-vlast-dengi.html
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