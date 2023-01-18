Международная экспансия: monobank выйдет на рынок Польши

monobank планирует предоставлять финансовые услуги в Польше под названием stereо. Там уже подыскали партнера.

Олег Гороховский. Фото: https://minfin.com.ua/

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского в интервью "Экономической правде".

По словам Гороховского, украинцам за рубежом не хватает финансового сервиса, к которому привыкли в Украине.

"Мы начинаем польскую историю. И считаем, что это будет хорошим примером украинской экспансии на Запад, потому что банковское дело называется пользователями в числе тех сильных преимуществ, которые украинцы испытывают в Украине, и которых им не хватает, когда они находятся в Европе", – рассказал в интервью изданию Гороховский.

Издание отмечает, что ранее бизнесмен Сергей Тигипко, владелец Универсала банка, на базе которого работает monobank, уже рассказывал о намерении создать проект для польского рынка, однако не вдавался в детали.

По словам Олега Гороховского, в настоящее время в Польше проживает около 3 миллионов украинцев, для которых monobank намерен сделать удобный способ для денежных переводов Польша – Украина, Украина – Польша.

Мы также писали, что Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу по иску бывшего акционера Олега Гороховского к ПриватБанку на основании заявления об отказе от иска.

Известно, что Хозяйственный суд в июле 2020 г. закрыл производство по иску Гороховского о признании недействительными договора купли-продажи акций Приватбанка, в результате которого банк был национализирован. Соответствующее решение было принято на основании норм "банковского" закона №590. Однако вскоре суды апелляционной и кассационной инстанций отменили решение о закрытии производства и вернули дело в рассмотрение Хозяйственного суда.

Олег Гороховский ранее владел 0,32% пакетом акций ПриватБанка.

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