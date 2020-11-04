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Mind заявило о связях онлайн-казино и компании LeoGaming

Журналисты выяснили, какие доходы получает компания LeoGaming на пополнении счетов онлайн-казино

сегодня, 17:07
Автор:

Станислав Молчанов

В журналистском расследовании Mind "Работа на РФ, оффшоры и "оптовая торговля компьютерами": как работают онлайн-казино в Украине" сообщается, что через платежную систему Leogaming якобы происходит пополнение счетов сомнительных онлайн-казино и букмекерских компаний. Об этом передает "Цензор".

Mind заявило о связях онлайн-казино и компании LeoGaming

Так, бенефициарный владелец и генеральный директор ООО" ФК "Леогейминг пей" Алена Шевцова, которая судится с изданием Mind, рекламирует платежную систему на своей странице в Facebook. По информации "Цензор", она единственный разработчик одного из платежных процессингов, который не принадлежит банку и обеспечивает возможность пополнения баланса онлайн-игр для украинских пользователей.


По информации Mind, в финансовом отчете компании ООО "ФК" Леогейминг пей" есть данные, что в прошлом году она пропустила через себя 262 млн грн денежных переводов на пополнение игровых счетов онлайн-казино и букмекерских компаний. При этом компания говорит, что зарабатывает 1-1,25% от суммы каждого платежа. В публичных отчетах среди компаний, с которыми ООО" ФК "Леогейминг пей" проводит финансовые операции, "Киевстар", EasyPay, Ibox. Но журналисты Mind утверждают, что ООО "ФК" Леогейминг пей" также получает деньги за "пополнение баланса игрового аккаунта".


Название "Леогейминг" фигурирует и в новой рекламе "Космолот" на сайте компании "Киевстар". Еще один пример — пополнение игрового счета букмекерской конторы "Leon" с помощью мобильного счета "Киевстар". Эксперимент журналистов показал, что мобильный оператор списывает средства со счета абонента в пользу "Leon".


Отмечается, что рекламу компании можно встретить на странице Алены Шевцовой (девичья фамилия — Дегрик), которая судится с Mind. Из открытых данных издание узнало, что она является конечным бенефициарным владельцем платежной системы. Однако по данным Госреестра юридических лиц, Алена Шевцова не имеет никакого отношения к сайту leogaming.net — эта платформа заявляет, что принадлежит компании ООО "Глориус", владельцами которой являются иностранные компании. В расследовании говорится, что структура собственности ООО "Глориус" якобы напоминает "классический клубок оффшорных фирм из Белиза, Маршалловых и Виргинских островов".


При этом на сайте Leogaming.net указано: "компания LeoGaming осуществляет прием платежей для пополнения счетов онлайн-игр". В государственном реестре, акцентируют журналисты Mind, профиль деятельности компании звучит как "предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств". Журналисты также выяснили, что оплатить игровые счета помогает электронный кошелек LeoWallet. По данным Mind, агентом по расчетам которого является ООО "ФК" Леогейминг пей ".

Напомним, руководство Mind.ua ранее отреагировало на иск от IBOX Bank.


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Источник: https://censor.net/ru/news/3227194/platejnye_sistemy_leo_pereveli_262_mln_grn_nelegalnym_onlayinkazino_rassledovanie_mind
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