Мировой автомобильный производитель ждет справедливости от украинского суда

5 марта 2021 года состоится заседание Северного Апелляционного суда по делу международного инвестора "Скания Украина" и его бывшего дилера – ООО "Фирма "Журавлына". Накануне суда "Скания Украина" выступила с официальной позицией, в которой опровергает некоторые факты, опубликованные в последнее время отечественными СМИ.



"Скания Украина"

Кроме того, компания прикрепляет к заявлению документы о сотрудничестве с другими дилерами, а также факты того, как ООО "Фирма "Журавлына" устанавливала неоригинальные запчасти, а потом доказывала в суде обратное.

В заявлении "Скания Украина" говорится, что руководство предприятия надеется, что Северный Апелляционный суд примет во внимание абсурдность аргументов оппонента, который пытается получить 123 млн грн за работы, которые не выполнял. Отметим, что судья Хозяйственного суда Киевской области, которая приняла решение о выплате, указанной выше суммы, сделала это накануне выхода на пенсию, при этом, она является гражданкой РФ.

Также в "Скания Украина" заявляют, что бывший дилер буквально устраивает против них судебный терроризм.

"В разные суды были поданы иски, по которым ООО "Фирма "Журавлына" пытается взыскать со "Скания Украина" эти 123 млн грн неизвестно за что. Таких связанных дел в течение 2020 года было еще 4, с использованием "поручителей", появившихся неизвестно откуда, представлением "доказательств" сомнительного происхождения, распределением между супругами бенефициара "Журавлыны" 123 млн грн. еще до того, как соответствующее дело начали рассматривать по существу и др. То есть понятно, что это спланированная атака и, можно сказать, что для наших оппонентов — это такой бизнес. Тем не менее, мы надеемся, что украинский суд будет руководствоваться фактами и опираться на документы, ведь материалы дела содержат все доказательства того, что мы не должны ни одной гривны "Журавлыне", – сообщили в компании "Скания".

Напомним, что международный инвестор "Скания Украина" уже 8 лет ведет судебную тяжбу со своим бывшим дилером ООО "Фирма "Журавлына". В прошлом году Хозяйственный суд Киевской области решил, что "Скания Украина" должна выплатить экс-дилеру компенсацию в размере 123 млн грн. за услуги, которые фактически не предоставлялись "Журавлыной".

Стоит отметить, что Апелляционный суд переносил заседание уже трижды.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, когда в Украине появится "Суд в смартфоне".

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