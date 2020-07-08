kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.07.2020

BTC/USD

9427.14

ETH/USD

245.74

LTC/USD

45.07

НБУ 08.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний На кофейню Starbucks подали в суд за дискриминацию
commentss НОВОСТИ Все новости

На кофейню Starbucks подали в суд за дискриминацию

Сотрудник кофейни Starbucks подписал чашку не именем гостьи, а названием террористической организации "ИГИЛ"

сегодня, 16:47
Автор:

Екатерина Белоброва
На кофейню Starbucks подали в суд за дискриминацию

В одном из заведений Starbucks в сети магазинов Target произошел инцидент, в результате которого 19-летняя девушка по имени Аиша подала в суд на популярную сеть кофеен. Об этом сообщает издание CNN.

Так, согласно материалам судебного дела, девушка заказала кофейный напиток и по традиции назвала свое имя бариста, чтобы он подписал стакан. Однако вместо своего имени прочитала на чашке слово "ISIS", что означает террористическую организацию "ИГИЛ". Аиша возмутилась и подала в суд, посчитав такое поведение сотрудника Starbucks дискриминацией по национальному признаку.

В свою очередь, бариста утверждает, что не расслышал имени девушки, а написанное оказалось неприятным курьезом. 

Руководство главного офиса  Starbucks не дает комментариев по этому поводу, поскольку заведение находится на территории магазинов Target  и полностью управляется их профессиональной этикой. В Target  аргументируют, что произошедшее стало результатом банальной ошибки, а не дискриминации.

Правозащитная организация CAIR в Миннесоте призывает уволить причастных к инциденту сотрудников, а также начать более тщательное расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники  Starbucks рекомендуют пить кофе без молока.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!