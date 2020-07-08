На кофейню Starbucks подали в суд за дискриминацию

В одном из заведений Starbucks в сети магазинов Target произошел инцидент, в результате которого 19-летняя девушка по имени Аиша подала в суд на популярную сеть кофеен. Об этом сообщает издание CNN.

Так, согласно материалам судебного дела, девушка заказала кофейный напиток и по традиции назвала свое имя бариста, чтобы он подписал стакан. Однако вместо своего имени прочитала на чашке слово "ISIS", что означает террористическую организацию "ИГИЛ". Аиша возмутилась и подала в суд, посчитав такое поведение сотрудника Starbucks дискриминацией по национальному признаку.

В свою очередь, бариста утверждает, что не расслышал имени девушки, а написанное оказалось неприятным курьезом.

Руководство главного офиса Starbucks не дает комментариев по этому поводу, поскольку заведение находится на территории магазинов Target и полностью управляется их профессиональной этикой. В Target аргументируют, что произошедшее стало результатом банальной ошибки, а не дискриминации.

Правозащитная организация CAIR в Миннесоте призывает уволить причастных к инциденту сотрудников, а также начать более тщательное расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудники Starbucks рекомендуют пить кофе без молока.









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