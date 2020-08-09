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На TikTok нашелся покупатель в США

В скором времени TikTok может стать собственностью твиттера

9 августа 2020, 11:19
Автор:

Владимир Лавский
На TikTok нашелся покупатель в США

Американская компания твиттер уже провела предварительные переговоры с TikTok, который на данный момент в собственности китайской ByteDance, о возможной покупке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.  

По данным источника, твиттеру интересен лишь американский сегмент соцсети.

Издание отмечает, что америнкацам наверняка потребуется помощь других инвесторов, если компания решится приобрести долю в TikTok, так как рыночная капитализация твиттер близка к 29 миллиардам долларов, а цена за TikTok может достигать больших сумм. 

Китайская компания на данный момент не комментирует рыночные слухи. Что, впрочем, не исключает сам факт переговоров. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Microsoft также ведет переговоры о приобретении TikTok. 

Критики TikTok опасаются, что данные, которые он собирает о своих американских пользователях, могут оказаться в руках китайского правительства, хотя TikTok заявил, что хранит свои данные за пределами Китая, и что он будет сопротивляться любым попыткам Пекина захватить эту информацию. 



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