Названы ТОП-10 лидеров аптечного рынка Украины

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Таисия Ерохина
Лидерами аптечного рынка в Украине преимущественно являются украинские фармацевтические компании. Такие данные содержит инфографический справочник "Фармацевтика Украины 2020", подготовленный компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.
Так, в ТОП-10 компаний по объемам аптечных продаж товаров "аптечной корзины" попали такие:
1) "Фармак", Украина - доля от рынка в 2019 году составила 5,5%;
2) Корпорация "Артериум", Украина - 3,4%;
3) Sanofi, Франция - 3,2%;
4) "Дарница", Украина - 3,1%;
5) Teva, Израиль - 3,1%;
6) Berlin-Chemie, Германия - 2,6%;
7) KRKA, Словения - 2,4%;
8) "ЮрияФарм", Украина - 2,3%;
9) Киевский витаминный завод, Украина - 2,3%;
10) Группа компаний "Здоровье", Украина - 2,2%.
Отмечается, что в натуральном выражении на рынке преобладают украинские лекарственные средства, тогда как в денежном - более дорогие иностранные товары имеют большую долю.
Напомним, названі популярные лекарства в Украине: какие препараты чаще всего покупают в аптеках украинцы.
Ранее сообщалось, что фармацевтическая индустрия лидирует по динамике капинвестиций в украинской промышленности.
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