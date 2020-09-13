Названы ТОП-10 лидеров аптечного рынка Украины

Лидерами аптечного рынка в Украине преимущественно являются украинские фармацевтические компании. Такие данные содержит инфографический справочник "Фармацевтика Украины 2020", подготовленный компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.

Так, в ТОП-10 компаний по объемам аптечных продаж товаров "аптечной корзины" попали такие:

1) "Фармак", Украина - доля от рынка в 2019 году составила 5,5%;

2) Корпорация "Артериум", Украина - 3,4%;

3) Sanofi, Франция - 3,2%;

4) "Дарница", Украина - 3,1%;

5) Teva, Израиль - 3,1%;

6) Berlin-Chemie, Германия - 2,6%;

7) KRKA, Словения - 2,4%;

8) "ЮрияФарм", Украина - 2,3%;

9) Киевский витаминный завод, Украина - 2,3%;

10) Группа компаний "Здоровье", Украина - 2,2%.

Отмечается, что в натуральном выражении на рынке преобладают украинские лекарственные средства, тогда как в денежном - более дорогие иностранные товары имеют большую долю.

Напомним, названі популярные лекарства в Украине: какие препараты чаще всего покупают в аптеках украинцы.

Ранее сообщалось, что фармацевтическая индустрия лидирует по динамике капинвестиций в украинской промышленности.

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