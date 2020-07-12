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Netflix готовится снять фильм по новому сценарию Стивена Кинга

Повесть расскажет о дружбе американского подростка с пожилым соседом мистером Харриганом даже после его смерти

сегодня, 20:59
Автор:

Екатерина Белоброва
Netflix готовится снять фильм по новому сценарию Стивена Кинга

Известная компания Netflix приобрела права на экранизацию новой повести легендарного романиста Стивена Кинга  под названием "Телефон мистера Харригана". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссерское кресло займет Джон Ли Хэнкок, зарекомендовавший себя картиной "Спаси мистера Бэнкса".

Сюжет повести закручен вокруг дружбы мальчика по имени Крейг и пожилого соседа мистера Харригана. За мелкую помощь старик расплачивается с ребенком лотерейными билетами, в итоге один из них оказывается выигрышным, после чего Крейг из чувства благодарности покупает Харригану мобильный телефон, а после смерти соседа кладет его к нему в гроб. В итоге это позволит друзьям продолжить общение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" называл самых высокооплачиваемых писателей США в 2019 году. Как ни странно, популярный "король ужасов" Стивен Кинг не вошел в первую тройку лидеров, а только замкнул первую пятерку, поскольку состояние с продажи его романов составляло на тот момент 17 млн долл. 


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