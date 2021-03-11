Новая почта повышает тарифы: что изменится (Фото, видео)



















Компания "Новая почта" повысит цены на свои услуги с 20 марта. Данную информацию сообщает пресс-центр логистической компании.

Тарифы Новой почты: компания повышает цены на свои услуги - перечень. Фото: liga.net

В сообщении отмечается, что руководство "Новой почты" ранее сознательно не повышало тарифы, поскольку понимало, что большинство людей пострадало от коронакризиса. Однако сейчас компания вынуждена изменить стоимость своих услуг.

Повышение тарифов произойдет из-за увеличения цен на бензин, коммуналку, инфляцию и другие факторы.

Поэтому с 20 марта на клиентов "Новой почты" ждет:

— увеличение тарифов на базовые услуги на 5 грн;

— увеличение тарифов на упаковку посылки на 1-6 грн (в зависимости от размера и других параметров).

Кроме того, будет отменено дополнительную плату за ручную обработку при отправке бандероли большей, чем 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки. Согласно нововведениям, эти посылки будут доставляться по базовому тарифу.

Посмотреть на цену базовых услуг и сравнить их со старыми, можно ниже.





Также компания выпустила видеоролик-объяснение, в котором рассказывается, как формируются тарифы на услуги "Новой почты".





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