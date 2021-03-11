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Новая почта повышает тарифы: что изменится (Фото, видео)

Повышение стоимости услуг состоится из-за увеличения цен на бензин, коммуналку, инфляцию и ряд других факторов

сегодня, 09:00
Автор:

Кириєнко Анна








Компания "Новая почта" повысит цены на свои услуги с 20 марта. Данную информацию сообщает пресс-центр логистической компании.

Новая почта повышает тарифы: что изменится (Фото, видео)

Тарифы Новой почты: компания повышает цены на свои услуги - перечень. Фото: liga.net

В сообщении отмечается, что руководство "Новой почты" ранее сознательно не повышало тарифы, поскольку понимало, что большинство людей пострадало от коронакризиса. Однако сейчас компания вынуждена изменить стоимость своих услуг.

Повышение тарифов произойдет из-за увеличения цен на бензин, коммуналку, инфляцию и другие факторы.

Поэтому с 20 марта на клиентов "Новой почты" ждет:

— увеличение тарифов на базовые услуги на 5 грн;

— увеличение тарифов на упаковку посылки на 1-6 грн (в зависимости от размера и других параметров).

Кроме того, будет отменено дополнительную плату за ручную обработку при отправке бандероли большей, чем 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки. Согласно нововведениям, эти посылки будут доставляться по базовому тарифу.

Посмотреть на цену базовых услуг и сравнить их со старыми, можно ниже.

Новая почта повышает тарифы: что изменится (Фото, видео) - фото 2

Также компания выпустила видеоролик-объяснение, в котором рассказывается, как формируются тарифы на услуги "Новой почты".


Напомним, что компания "Укрпочта" планирует осовременить свои услуги до конца этого года. Услуги будут оцифрованы благодаря поддержке международных партнеров. О планах и изменения "Укрпочты" читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает о распространенной схеме мошенничества, связанной с "Укрпочтой". Цель мошенников — собрать номера кредитных карточек через e-mail рассылку. Чтобы не попасть на аферистов и не отдать им свои деньги, читайте наш материал.


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Источник: https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/8303
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